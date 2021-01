La presión hospitalaria sube un 33% en la última semana

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Al menos sabemos que las, autoridades leen comentarios y críticas. Hasta que no hemos protestado por mantener gimnasios abiertos hasta ayer mismo no los han cerrado. Era de cajón. Movilidad o contagio. No es algo esencial y debieron estar cerrados siempre desde el principio. Lo de las academias de baile ya sin comentario. Al menos tarde pero lo han hecho.