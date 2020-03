Extremadura sigue la recomendación estatal y suspende las clases el lunes

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

¿contencion refozada?. Pa mearse de la risa, no se está haciendo na. Pongan servicios mínimos en las dependencias oficiales. Obliguen a vacaciones o lo que sea a los trabajadores para evitar masificaciones. Suspendan cualquier aglomeración y la policía por las terrazas, bares y demás concienciando a la gente y obligando a recluirse para evitar la propagación. Que el Medio Hospital no va a poder atender a nadie. ¿Es que no vemos lo que pasa en Italia?. Pero que cazurros somos y luego querremos ir todos a urgencias y que nos atiendan. Mae mia la que nos espera.