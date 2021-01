Extremadura suma 22 fallecidos por covid y los positivos siguen por encima de 1.000

En los últimos diez y siete días del mes de enero, van quince días (menos los días 6 y 10 -festivos los dos-) superando los 1.000 contagiados diarios (1.541 el día 15). Cómo ésta espiral no decrezca, no sé a dónde vamos a ir a parar. Ahora bien, siguiendo la teoría de Jacksonfive, en “…dejar que la población se infecte libremente para que desarrolle protección de forma natural.”, no tardaremos mucho en conseguirla. Claro que obviando los ingresados y fallecidos que esto ocasionara. Y no creo que esto se pueda obviar como si no pasara nada. Son personas, con sus nombres y apellidos, los ingresados y fallecidos diariamente.