Extremadura suma siete positivos y mantiene 13 brotes activos

A los 174 casos activos de los brotes hay que añadir los positivos que aparecen diariamente y no están relacionados con brotes. De estos no dice nada el consejero. Por ejemplo en D. Benito-Vva. todos los días, desde hace unos veinte están apareciendo casos aislados, unos sintomáticos y otros no, de cuya evolución nunca más se vuelve a decir nada. Pero ello indica que el virus circula entre los ciudadanos de forma silenciosa. Cada caso nuevo aislado procede de alguien, desconocido, y puede haber contagiado a alguien, no encontrado, que a su vez sigue la cadena. Por otra parte, si sabemos que un tercio de los contagios provienen de fuera, habría que hacer algo al respecto. Por ejemplo, Galicia obliga a que se registren los que llegan a su comunidad. Después de registrarse habría que hacerles un seguimiento y una recomendación muy seria de que sean muy estrictos en observar las medidas, que no se relacionen con personas vulnerables durante 8-10 días, y que se observen al máximo cualquier síntoma, que no asistan a celebraciones o reuniones familiares, etc. Estamos a punto de que deba comenzar el curso escolar y se reanuden las actividades laborables, es necesario erradicar el virus antes de septiembre si queremos un mínimo de normalidad.