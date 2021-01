Extremadura supera las 1.300 muertes por covid y tiene 672 pacientes ingresados por el virus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Esto es insoportable, vamos a caer todos si no se pone remedio y urgente. Habría que: 1 Prohibir fumar en las calles, el que quiera que lo haga en su casa, no se puede estar expulsando virus permanentemente y sin mascarilla. 2 Toque de queda sábados, domingos y festivos desde las 18 horas. 3 Cerramiento de todas las poblaciones de más de 3.000 habitantes, solo se sale mediante justificación. 4 Cierre de todos los colegios, y máxime universidades e institutos, que son quienes más contagian, la juventud de 14 a 25 años. 5 Duplicar el importe de las sanciones por incumplimientos. O hacemos algo o no lo contamos.