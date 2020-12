Extremadura supera los 400 positivos por coronavirus y suma otros dos fallecidos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y algunos dirán: " claro, con unas medidas draconianas en noviembre". Para empezar yo me he comido un confinamiento perimetral de 28 días aquí en Extremadura. Y tanto, Almendralejo, como Badajoz e incluso Mérida, debieron ser confinados. Recuerdo que el de Almendralejo duró un suspiro. El tiempo que tardaron en decir que había muchos salvoconductos y no había efectivos. Ahora si los hay para controlar a cuatro gatos que vienen a Extremadura. ejjjque el ocio nocturno, ejjque los bares, ejjjque.....