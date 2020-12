Extremadura suspenderá el plan de Navidad si la incidencia a 14 días vuelve a superar los 250 casos

Extremadura suspenderá el plan de Navidad si la incidencia acumulada del coronavirus a 14 días vuelve a superar los 250 casos por cada cien mil habitantes. En este escenario quedarían suspendidas las reuniones de 10 personas, el toque de queda hasta la 1.30 en los días establecidos y la ampliación de las visitas y las vacaciones en las residencias de mayores. Lo ha dicho el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno ha avanzado que Extremadura pedirá al Gobierno mecanismos que permitan a la Junta endurecer las restricciones sin tener que modificar el decreto del estado de alarma.

Según Vergeles, la repercusión de los contagios tras el Black Friday y el puente de la Constitución es “muy preocupante” en Extremadura y asegura que al Ejecutivo autonómico “no le temblará el pulso” a la hora de endurecer las restricciones. “Es un gesto de responsabilidad, no queremos un enero con más fallecidos, los hospitales llenos y las residencias de mayores afectadas”, ha dicho. En estos momentos la incidencia acumulada del virus a 14 días se mantiene estable en los 155 casos por cada cien mil habitantes, pero el pasado lunes experimentó ya la primera subida (hasta 165) tras un mes consecutivo de descensos y tras el fin de semana, es probable que siga aumentando en los próximos días.

Vergeles ha detallado que en el caso de que la incidencia a 14 días superara los 200 casos en Extremadura, se tomarían “medidas drásticas” solo sobre las zonas más castigadas, pero si la incidencia supera los 250 casos por cada cien mil habitantes a 14 días, el plan de Navidad quedaría suspendido en toda la región, que pasaría de nuevo al nivel de alerta tres.

Talayuela, Logrosán, Fuente del Maestre, Almendralejo, Cáceres y Badajoz son en estos momentos los municipios con peor evolución. Por el momento se descarta endurecer las medidas porque la incidencia a nivel regional no supera los 200 casos, pero si fuera necesario no se descarta el cierre perimetral para las localidades de menos de 100.000 habitantes y “disminuir la actividad que no es esencial” en las dos capitales de provincia. En cualquier caso, Vergeles ha dicho que en estos momentos, tanto Cáceres como Badajoz presentan una incidencia a 14 días en torno a 230 casos por cien mil habitantes y por tanto, solo se establecerán recomendaciones y un mayor control policial para el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias ya establecidas. “Es un momento crucial, unas buenas Navidades en 2020 pueden acabar con el 2021”, ha insistido el consejero.