Extremadura vacuna esta semana a 11.000 mayores de 80 años con las dosis de Pfizer

Vara y los de más de 80 y diálisis también los vacunarán? que pasa, que ellos merecen morirse antes o que? en que grupo de riesgo los habéis puesto? porque de momento no se vacunan me parece. Como muera uno sólo en esas circunstancias vais a tener denuncias. Venga, que no son tanto ese colectivo, deben ir al hospital varias veces por semana con el riesgo de contagio que conlleva y los tenéis dejados en la vacunación. Ahora que venga uno sólo de los sectaristas y defienda ésto, que me gustaría hablar con él que sea.