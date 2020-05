Fali (Cádiz) renuncia a jugar hasta que no haya una vacuna

Rafael Fali Giménez, defensa central del Cádiz, se mantiene firme en su decisión de no hacerse los test del coronavirus "por miedo" y para evitar que él y su familia corran el riesgo de caer contagiados, por lo que asegura que mientras no haya un fármaco se queda en su casa al "mil por mil". Fali no acudió a la primera sesión de pruebas médicas que pasó la plantilla del conjunto gaditano este miércoles.

"Tengo mucho miedo de salir de casa", aseguró el futbolista valenciano, de 26 años, quien confesó que no sale de casa. "Ya lo he dicho y me mantengo, tengo mucho miedo. No he salido ni con las niñas ni he paseado ni nada", confesó el futbolista, pese a que su casa "solo tiene 70 metros" y no es un chalet ni una mansión", dijo en el programa El Transistor de Onda Cero.

Sufrir dos meses

El futbolista ha comunicado su decisión al Cádiz CF. Asumiendo todas las consecuencias. Fali entiende que los tests deben practicarse a las personas más expuestas y que más lo necesiten y no solo está dispuesto a devolver la nómina, sino a poner en juego incluso su carrera porque no se va "a exponer a ir a entrenar".

El miedo es el factor principal que sustenta su postura. Prefiere sufrir "dos o tres meses y vivir el resto de mi vida bien" y "hasta que no haya un fármaco, porque la vacuna tarda mucho", no saldrá de casa ni volverá a la actividad.

"Mi decisión es esta, guardar la salud de mi familia y la mia. Me quedo en mi casa mil por mil", recalcó Fali, declarándose el principal y único perjudicado de esta situación porque se perdería el regreso a la competición y el posible ascenso del Cádiz a Primera, sabiendo que eso le "cambiaría la vida". El club renovó su contrato por cuatro años, encantado del rendimiento ofrecido por el futbolista.

"No he tenido miedo en mi vida a nada, que he jugado con un pie roto, he jugado con la frente reventada, con un isquio roto. Lo he hecho todo, he dado el mil por mil en Cádiz. Esto me supera mí. Ojalá que mañana se me quitara este miedo, pero la salud de mi mujer y mis hijas van por delante de todo el dinero del mundo", explicó en el programa.

Un jugador "lesionado"

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, conoce los argumentos de Fali y considera que "está equivocado" y se lo dice todos los días, aunque reconoce que "nadie puede dudar de que va de frente" y que no pretende beneficiarse de esta situación para forzar una posible salida.

"Dice que no juega, no cobra, que tiene miedo y ante eso se puede hacer poco. Unos ser rompen el gemelo, la rodilla, se dan un golpe cabeza y Fali tiene miedo. Ante eso no podemos hacer otra cosa", afirmó Vizcaino, quien explicó que desde los distintos estamentos del club se ha hablado con él y se está pendiente de él, pero que son "un equipo profesional y no se puede parar".

Por ahora se le considera "un jugador lesionado". El club no ha tomado una postura definitiva a la espera de que Fali se recupere anímicamente, con lo que no se ha adoptar ninguna medida disciplinaria como suspenderle de empleo y sueldo.