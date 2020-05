Fallece un hombre de 66 años tras un atropello en Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ya habló el gilipollas de turno. En primer lugar no fue atropellado, no inventéis noticias: un chaval borracho y drogado, con su novia al lado, entró haciendo rally por todo el aoarcamiento con un audi matrícula 2827jcv. Se llevó por delante un patrol aparcado con la mujer de la víctima dentro, así como todos los contenedores. Uno de los contenedores que salió lanzado lo arroyó matándolo en el acto. Quisieron engañar a la policía y decir que era la chica y esas cosas, pero era mí tío y estuve allí hasta con la policía científica, a la que tenemos sin focos ni cámaras buenas para investigar por la noche. Todo con móvil. Tercermundista. El asesino no pisará cárcel, por supuesto