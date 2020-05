Fallece el primer médico en Extremadura a causa del coronavirus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

WAM. Peor pagado?? te digo 100 trabajos rápidamente que están peor pagados. Todo los que se sacan alguna oposición saben por adelantado lo que van a cobrar. No vale quejarse después. Al que no le guste que no se presente. Creo que mas derecho a quejarse tiene los que están en erte que los trabajadores que mas o menos van a cobrar lo que resta de vida.