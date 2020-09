Familiares de mayores de la residencia La Granadilla piden un régimen de visitas "digno"

A ver Gaviota Torcida, esos familiares no piden acceder al centro con normalidad, piden que se tomen las medidas oportunas para poder visitar a sus familiares con todas las garantías de seguridad. Tienen toda la razón en que ha habido tiempo más que suficiente para adoptar las medidas y protocolos necesarios desde marzo. ¿Sabe usted que no pueden siquiera ver a los residentes a través del vallado exterior, sin tan siquiera acceder al recinto? Ni siquiera a diez metros, aunque tuvieran que hablar a voces…. ¿Cree usted que pedir comunicarse por videollamada denota que no se preocupan de sus seres queridos que están en el centro? Yo opino más bien lo contrario. Pero lo que me parece intolerable es que usted se crea con la superioridad moral como para tan siquiera insinuar que esos familiares puedan tener “dolor de conciencia” por tener a los residentes en ese centro. Usted no sabe qué circunstancias han provocado esa decisión, usted no sabe las necesidades asistenciales de esos residentes. Una asistencia que, en la gran mayoría de casos, no podría darse en sus domicilios por muy políticamente correcto parezca. Por supuesto que el sentido común debe imperar ante esta situación, pero no la hipocresía que denota su comentario. En ese centro hay personas, con sus sentimientos, con sus miedos y, desgraciadamente, con fecha de caducidad y no bienes materiales que podamos almacenar hasta que amaine la tormenta, porque efectivamente no les matará la COVID, pero sí la soledad y la amargura. Buenas tardes.