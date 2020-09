Familias de Los Pinos: vamos a denunciar para que no vuelva a suceder

"Yo no habría dado ni un paso si mi madre no hubiera fallecido y lo hago para que no vuelva a suceder". Son declaraciones de Félix Pérez, portavoz de las familias con residentes en el centro de alzhéimer Los Pinos de Plasencia que han decidido llevar a los tribunales lo ocurrido con sus familiares en esta residencia dependiente del Sepad de la Junta.

En el mes de julio, tras conocerse que familias del centro El Cuartillo (Asistida) de Cáceres se habían unido para presentar una denuncia, Pérez se puso en contacto con el mismo despacho de abogados, Pita & Broncano. Habló además con varias familias que estaban «muy dolidas» por el trato y fallecimiento de sus familiares y decidieron que también se unirían para denunciar.

Ahora, Pérez señala que han decidido presentar una querella por la vía penal contra el anterior director de Los Pinos. El número de familias que lo hará se conocerá esta semana porque hoy mismo, el abogado tomará declaración a quienes hayan decidido sumarse para conocer la situación vivida por cada uno y «redactar la querella que se presentará después en el Juzgado de lo Penal de Plasencia. Seremos unas ocho familias, más o menos».

Previamente, los familiares han mantenido una reunión. «Estuvimos dos tipos de familias, las afectadas por el covid y otras cuyos familiares había fallecido o antes o después. En todos los casos había mucho malestar» y su convicción es que la pandemia puede haber sacado a la luz deficiencias que ya tenía el centro «en la dirección y coordinación, que ha sido muy deficiente».

Así se lo han transmitido también al director general del Sepad y una de sus principales quejas es la «falta de información. La residencia ha estado continuamente callada, sin facilitar información a las familias, no había un canal, un hilo conductor de comunicación con nosotros». No descartan ampliar la querella «si se dimanan otras responsabilidades».