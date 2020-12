Los farmacéuticos defienden que los test de autodiagnóstico son fiables

No es la panacea, no es la curación del virus, pero sí ayuda a su detección y a evidenciar que se ha pasado la enfermedad, aunque no se hayan tenido síntomas». Así se refirió el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, a los test de autodiagnóstico de la covid-19, que todas las farmacias de la provincia dispensarán en el plazo de una semana o 15 días (ayer se preveía que llegaran los primeros, aunque en la mayoría no se habían recibido aún). La previsión es que se distribuyan inicialmente cuatro unidades por cada una de las 380 farmacias pacenses y que al menos todas cuenten con 25. El presidente de los farmacéuticos auguró una «avalancha» de personas solicitando estos test y también «una avalancha de frustraciones, porque no va a haber para todos ahora», advirtió.

Pese a que desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica se ha alertado de que se trata de test de «baja fiabilidad» y de la «confusión» que pueden generar en la población, Venegas defendió que son «fiables y controlados» y que, aunque solo con la PCR se tiene certidumbre al 100%, estas pruebas «nos dan un acercamiento grande a ella», defendió.

Ante las dudas que está suscitando su puesta en circulación , el Colegio Oficial de Farmacéuticos convocó ayer una rueda de prensa para tratar de aclarar algunos aspectos sobre estas pruebas rápidas y hacer una demostración de cómo se realizan. Venegas, que estuvo acompañado por Concha Domínguez e Isidora Romero, de la junta directiva del colegio, recordó que solo se podrán adquirir con una receta prescrita por el médico y que su coste (el precio recomendado es 25,5 euros) lo asume íntegramente el usuario. Una vez recetado y comprado, la realización del test es sencilla. Tras limpiar la zona donde se va a realizar la punción con la toallita con alcohol, que incluye el kit, se pincha la lanceta en la yema o el lateral del dedo y con una pipeta se absorbe la sangre. Después se vierte una gota en el pocillo del test, sobre el que también se echa el reactivo (dos gotas). El resultado estará en unos 10 minutos.

¿CÓMO SE LEE? / La prueba detecta las inmuglobinas (anticuerpos) G y M. Pueden aparecer las dos, una sola o ninguna. Se detectan los anticuerpos de dos formas: los que indican que ha habido infección reciente (IgM) -tras lo que habría que realizarse una PCR para comprobar si está activa y comunicarlo al médico o al farmacéutico-, o los que señalan que la infección se ha superado (IgG). Si es negativo en IgM e IgG quiere decir que no se ha contraído el virus, aunque no se garantiza que se tenga en el momento de hacerse el test. En el caso de que sea positivo en ambas supone que se está en la fase tardía de la infección, mientras que si da positivo en IgM y negativo en IgG significa que está en una fase aguda de la infección. Si este último resultado es al revés, indica que la enfermedad se ha superado.