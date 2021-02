Un fármaco contra la urticaria inhibe el covid

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Estas son las noticias que necesita el mundo hoy día y no las de política, políticos prevaricadores, futbolistas millonarios,...que no hacen nada por la sociedad como este tipo de personas a las que no se les reconoce todo lo que realmente se merecen. Enhorabuena por su trabajo de investigación que ojalá ayude a salvar la vida de personas y que se invierta más en investigación y menos en sueldos político-administrativos innecesarios...