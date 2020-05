La fase 1 de la desescalada: vuelven comercios, terrazas, concesionarios, ITV e iglesias

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Me encanta la foto que han elegido para ilustrar la información. Allí, en esa calle, transcurrió mi infancia y poco ha cambiado en los últimos sesenta años. Pero no es la más acertada, porque precisamente Madrid no ha entrado en la fase 1 de la desescalada, así que esa terraza seguirá estando como se ve, recogida y cerrada.