La Federación incluye prórrogas y penaltis en los playoff a Segunda

Habrá prórrogas y penaltis en el caso de producirse empates en los partidos de la fase de ascenso a Segunda División, no así en la de Segunda B. La Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol, reunida ayer, introdujo este cambio como principal novedad en relación al miércoles pasado en la reunión del ente que preside Luis Rubiales con las territoriales.

El resto no sufrió apenas variaciones, ratificándose lo ya establecido. Las conversaciones de las últimas horas para introducir matices solamente han tenido efecto en las eliminatorias que jugará el Badajoz, sí es que finalmente autoriza Sanidad que se lleven a cabo.

Sí es definitivo ya el ascenso del Liberbank Santa Teresa a la Primera Iberdrola y que el Don Benito y el Mérida seguirán en Segunda B, algo de lo que se congratuló especialmente ayer el club romano, que emitió un comunicado en este sentido mostrando su agradecimiento a su afición.

Además, llama la atención uno de los puntos en los que no queda claro qué sucedería en el caso de que no se puedan disputar los playoffs, de tal forma que no se concreta quiénes serían los beneficiados, aunque se podría especular con que serían los que van por delante en los respectivos grupos, el Cartagena en el IV de Segunda B y el Villanovense en el XIV de Tercera.

TERCERA / Los playoffs express se jugarían entre finales de junio y julio. En el caso de Tercera, se medirían Villanovense y Extremadura B de un lado y Coria y Cacereño de otro. La gran final daría el ascenso al ganador. Los tres partidos serían sin público y en campo neutral. En este sentido, ya se piensa en el Romano de Mérida, o el Municipal de Miajadas, entre otros, aunque para todo ello resta tiempo.

También está claro que habrá playoff desde la Primera Extremeña para dos ascensos y que la próxima temporada se iniciará en octubre con un sistema nuevo para acortar el calendario.

Además, informa Efe que la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol ha ratificado la propuesta para resolver las competiciones no profesionales y ha aprobado ampliar a 23 jugadores las convocatorias en Primera y Segunda División, y a 20 en el resto de categorías, además de cinco cambios por equipo en cada partido.Según la propuesta de la Comisión de presidentes de territoriales y la junta directiva de ayer, las fases regulares de las competiciones federativas concluirán sin descensos y disputarán la fase final o play-off, en el caso de haberla, en formato exprés y sin afluencia de público, con un intervalo mínimo de 72 horas entre los partidos, salvo en categorías juveniles donde se da por terminada la temporada y habrá ascensos. Subierá el UD La Cruz y tiene opciones, por ampliación, el Diocesano.

La RFEF también confirmó que su Comisión Delegada aprobó por unanimidad la ampliación a cinco cambios por equipo en los partidos de todas las categorías nacionales de manera extraordinaria, medida autorizada este viernes por la IFAB (International Football Board) y que se podrá realizar en tres momentos del encuentro para proteger la salud de los jugadores.La nueva regla de la IFAB se aplicará, también con toda su extensión, en los ‘play-off’ diseñados para la resolución de competiciones.

MÁS CONVOCADOS / Igualmente se ha establecido que los equipos podrán convocar para los partidos a 23 jugadores en Primera y Segunda División y a 20 en las fases de ascenso de Segunda División B, Tercera División y competición femenina.

La Comisión acordó también que el Comité o el Juez de Competición validarán las posiciones de las diferentes competiciones para establecer la clasificación.Si por cualquier razón no pudieran disputarse la totalidad de los partidos previstos en la normativa en relación con las competiciones no profesionales, la Comisión Delegada debería adoptar un nuevo acuerdo para la fijación del sistema de finalización de las competiciones, precisó la RFEF.

Por último se ha dispuesto que en todas las categorías arbitrales (fútbol y fútbol sala) correspondientes a competiciones que no se puedan completar no habrá descensos de árbitros.BLa RFEF reiteró que la decisión del desenlace de las competiciones se ha tomado teniendo en cuenta la información del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes y está condicionada a la evolución de la pandemia.

En todo caso, todo ello tendrá lugar entre finales de junio y el mes de julio, aunque las decisiones serán bastante antes. Hay muchos interrogantes aún.