Una fiesta de cumpleaños en Badajoz acaba con un contagio de coronavirus y 18 sospechosos

Una fiesta de cumpleaños en Badajoz con más invitados de lo permitido en la fase 2 (el máximo son 15) acaba con un contagio y 18 personas sospechosas de haberse infectado de coronavirus. Todas ellas se encuentran confinadas en sus domicilios; si presentaran síntomas se les haría la prueba PCR. Y si hay varias que dan positivo, el área de salud de Badajoz se enfrentaría a un nuevo brote, lo que supondría que esta zona no seguiría avanzando en la desescalada. "Se celebró una fiesta con más personas de las que debían, hay una persona infectada que no sabemos si se contagió en el cumpleaños o si ya lo estaba; esta persona acudió al servicio sanitario al sentirse con síntomas", ha explicado esta mañana el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en rueda de prensa. "Esta persona no pertenece a la ciudad de Badajoz pero sí a su área de salud, la fiesta tampoco se celebró en la ciudad de Badajoz. No descarto que haya más contactos", ha subrayado el consejero.

Este caso es uno de los 7 nuevos positivos que dieron a conocer ayer, un repunte de contagios que "no se daba desde mediados de mayo", ha asegurado Vergeles. "No podemos hablar de brote y sí de repunte porque estos siete casos no pertenecen al mismo área de salud y no hay un vínculo epidemiológico entre ellos". No obstante, debido a ello hay 43 personas vigiladas de cerca por los servicios de epidemiología de Sanidad y permanecen en aislamiento domiciliario.

Asimismo, de esos 7 contagios, dos fueron en Cáceres y son también para el consejero motivo de preocupación por el volumen de contacto con otras personas: " Se han detectado hasta 15", indicó. En este caso, se trata del área de saluda de Cáceres pero no de la ciudad de Cáceres.

"Espero que el repunte de ayer no se convierta en brote, de lo contrario, para esa zona concreta no habría solicitud de paso a la fase 3", ha advertido Vergeles.

"Estamos antes el primer fin de semana de la fase 2 y debemos hacer un llamamiento a la responsabilidad. No nos pasemos con las medidas de alivio. Cualquier tropiezo puede llevarnos a la casilla de salida. Pido que pensemos en los sanitarios y en las personas que se nos han ido", ha enfatizado el consejero llamando a la responsabilidad de la sociedad extremeña en general.