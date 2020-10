Fragoso: «Levantar las medidas no significa que bajemos la guardia»

Si se levantan las restricciones es porque los datos epidemiológicos lo permiten, pues el índice de contagios no evoluciona a una velocidad que diera a entender que estaban descontrolados, por tanto volvemos a convivir con una enfermedad que sigue presente, pero podemos decir que están controlados», manifestó ayer el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso. Y añadió que «esto no significa que traslademos el mensaje de bajar la guardia».

Badajoz ha bajado su incidencia de 269 casos por 100.000 habitantes --203 en todo el área de salud y 255 de media en la región-- cuando se dictaron las medidas excepcionales, a 91,57, con una positividad de PCR en la semana del 28 al 30 de septiembre del 7,48%; del 21 al 27 de septiembre tenía un 7,99% y cuando se dictaron las medidas, 549. Esta evolución ha permitido al Consejo de Gobierno en coordinación con el ayuntamiento levantar a partir de las 00.00 horas del lunes, 5 de octubre, las medidas que entraron en vigor el 21 de septiembre, «tras haberse demostrado efectivas en la reducción de la tasa de incidencia», señalaron la Junta y el ayuntamiento.

El regidor pacense afirmó que «si no queremos que si no queremos que vuelva a haber un rebrote, que tengamos que tomar medidas que pudieran afectar a nuestro día a día, a nuestra economía, a la movilidad, tenemos que contribuir todos con lo que ya sabemos: respetar el aforo que se marca en cada espacio, la mascarilla, la higiene de manos, la distancia social; con esos pequeños esfuerzos contribuimos todos a parar esta pandemia, a la espera de que los avances médicos nos permitan acabar definitivamente con ella».

Fragoso pidió «prudencia y de responsabilidad a todos, administraciones, empresarios y vecinos de Badajoz para que sigamos demostrando que cuando se nos da, como ha sido el caso, un toque de atención por el virus, la ciudad responde de forma responsable para evitar medidas más drásticas».

Sobre los datos para levantar la medidas, el alcalde dijo que «que no creo que haya un dato concreto, creo que la ciudadanía ha sido consciente de hasta dónde nos podría llevar que relajásemos las costumbres, creo que ha sido el elemento más importante». Y a partir de ahí, «los profesionales médicos tendrán que marcar lo que entiendan. Es verdad que la muestra ha sido muy pequeña como para decir que tenemos la purga de Benito, que pudiéramos extrapolarlo a otras ciudades».

Para él, está claro que «cuando se relajan las costumbres el virus encuentra su caldo de cultivo para su propagación, por tanto, creo que debemos tener las cosas claras: no superar aforos, concentraciones solo para lo que sea necesario, mantener la distancia, higiene y mascarillas son las claves».

Además, avisó de que «la policía va seguir actuando con la misma intensidad intentando evitar concentraciones que tengan por objetivo alguna actividad que no sea compatible con parar el virus, porque la salud de los vecinos es lo primero. Pero está claro y hago un llamamiento, que la ciudad necesita actividad económica y cultural, necesita vida y para eso no podemos cometer el error de meter la pata, de forma que habría que adoptar medidas mucho más restrictivas».

En cuanto a la actividad del comercio y la hostelería, Fragoso afirmó que «no tengo nuevos datos; cuando hablo con ellos me trasladan que lo están pasando mal, pero no solo por estas medidas, sino por las acumuladas, por las circunstancias; son momentos muy complicados y especialmente para los sectores económicos que tienen que ver con la vida en la calle. No les quiero decir cómo lo están pasando en el mundo de la cultura los actores, los músicos, y la hostelería sin duda, lo están pasando mal».

Valoró, además, que la clave en la hostelería, «por la época, estaba en las terrazas y cómo se consiguió que mantuvieran el aforo que tenían, creo que la mayoría de la actividad se ha podido sobrellevar. Al final es una contribución de todos para parar un crecimiento exponencial y la ciudad ha demostrado que se ha sido disciplinado y se ha sabido parar. Y parte de ese éxito lo tienen nuestros empresarios hosteleros, a los que tengo que agradecer que se han adaptado con absoluta disciplina a las medidas que había que ir tomando».

Sobre la coordinación con la Junta, el alcalde valoró que «se ha mantenido desde el principio de la pandemia y si en algún momento ha habido discrepancias, se ha hecho público con transparencia y normalidad, porque lo primero son los vecinos. Ha funcionado bien», dijo.