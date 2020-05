Fragoso: "Para nosotros es un drama tener la frontera cerrada"

La decisión de Portugal de prorrogar el cierre de las fronteras con España hasta el 15 de junio es una mala noticia para Badajoz y también para las poblaciones limítrofes lusas, según el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, quien manifiesta que "para nosotros, igual que para otros territorios limítrofes, es un drama tener la frontera cerrada".

En opinión de Fragoso, además, el Gobierno español "nos lo complica todavía más", al imponer una cuarentena de 15 días a las personas que proceden del extranjero, lo que por ejemplo supondría que si alguien de Elvas (Portugal) quiere acercarse a Badajoz a comprar, debería cumplir esta condición. "Me da la impresión -dice- de que el Gobierno de España no está siendo especialmente colaborativo en esta materia, incluso en contra de los criterios de la Unión Europea".

El alcalde de Badajoz remarca que su prioridad absoluta es la salud de la población y nunca pediría una medida que la pusiese en peligro, pero considera que "no tiene sentido" mantener la frontera con un país y una región donde se ha "gestionado magníficamente bien" esta pandemia. Añade que si para Badajoz no es bueno mantener cerrada la frontera, tampoco lo es para poblaciones limítrofes lusas, como para Elvas, donde los restaurantes se nutren en gran parte de la clientela española, como muchos negocios de Badajoz echan de menos a los portugueses. En opinión de Fragoso, tampoco tiene sentido que esté permitido acudir a espacios de áreas de salud con 200 o 300 fallecidos y esté prohibido ir a otros donde no ha habido ninguno o tan solo un fallecido, en referencia al Alentejo. "Los análisis se tienen que hacer sin tener en cuenta una barrera física que es la frontera, sino espacios de seguridad y creo que el Gobierno español debería tomarse en serio".

En este sentido, Fragoso ha informado de que ha presentado preguntas en el Senado dirigidas el Gobierno central sobre las medidas específicas para los espacios de frontera cuyo futuro pasa "por la permeabilidad entre ambos países", cuando además estos lugares no han sido los más golpeados por la pandemia y sin embargo van a sufrir peores consecuencias económicas. Por eso, pide a ambos gobiernos que dialoguen y que con datos sanitarios y médicos tomen decisiones que no afecten a los municipios.