Fran Cruz: «Mi hija me recuerda todo el día que a las ocho hay aplausos»

La cuarentena, este término que parecía hasta hace unos días solo reservado para las películas, se ha convertido en una historia de cada uno de nosotros. Cada cual la lleva de una manera distinta. Y depende de a qué te dediques o de quiénes te rodean, te afecta más o menos. Fran Cruz, jugador del Extremadura, vive pegado a las noticias que se van sucediendo día a día. El fútbol es su pasión, pero la medicina es su otra vocación. De hecho, compagina su carrera profesional de futbolista con sus estudios de Medicina, avanzado ya por el segundo curso. Quizá, por ello, está viendo esta crisis del coronavirus de otra manera. «Tengo muchos amigos que son médico y trato de estar en contacto con algunos de ellos. Me dicen que la gente ya se lo está tomando como algo muy serio».

Padre de dos hijas (una de tres años y otra de nueve meses), reconoce que «apenas me queda tiempo para hacer cosas para mí. Sólo algo para estudiar, poco más». Por recomendaciones del Extremadura, pasa la cuarentena con su familia en Almendralejo. «Tratamos de hacer rutinas. Nos levantamos tempranos, desayunamos todos juntos y vestimos a las niñas para darle normalidad. Luego ayudo a la mayor a hacer las notas de clase y me pongo a entrenar con los ejercicios que nos envía Dani Chamorro y Alberto. Mi mujer y mi hija se suelen sumar. Nos duchamos, almorzamos, descansamos y luego no paro de jugar con las pequeñas». Eso sí, un detalle no pasa desapercibido: «y a las ocho, todos a aplaudir. Mi hija me recuerda durante todo el día que a las ocho hay que aplaudir a los sanitarios. Para ella es como un desahogo». Solidarizado con la causa, Fran Cruz reconoce que «es un aplauso para decirles que son nuestros héroes y que nos están sosteniendo en este caos. También es un aplauso para todos aquellos que son necesarios para seguir manteniendo nuestro día a día como es el caso de trabajadores de supermercados, camiones o repartidores, entre otros».

Poco fútbol / Con la que está cayendo y la que se viene encima, hablar de fútbol para Fran Cruz es ahora lo de menos. «Todo lo que se hable de lo que puede pasar son especulaciones porque todo puede cambiar. Nosotros, evidentemente, trabajamos en casa cada día pensando en que la competición se va a reanudar, pero es una forma de tratar de mantener la cabeza mejor para, a su vez, mantener mejor la forma física».

Lo que tiene claro Fran Cruz es que hay que tener una filosofía de vida positiva: «Hay que tomar esta adversidad de una manera que no nos nuble los pensamientos, afrontándolo siempre con la mejor cara posible». Palabra del defensa del Extremadura, un jugador acostumbrado a superar mil batallas.