Frenar los bulos, la otra batalla

En Talarrubias no se ha confirmado un caso por coronavirus. Tampoco en Garrollivas de Alconétar. Los ayuntamientos de ambas localidades cacereñas han tenido que desmentir estas noticias falsas. Y son solo dos ejemplos. Los bulos en numerosos municipios extremeños corren como la pólvora. Alertan de nuevos afectados, identificando a veces a personas o negocios o centros sociales, pero nunca se trata de información real.

Más ejemplos de ‘fake news’ recientes: tampoco hay un menor de dos años contagiado en la comunidad autónoma, ni la Junta ha tenido que habilitar un nuevo número para que la gente llame a emergencias. Ayer se lanzó una aviso falso asegurando que se habilitaba otra extensión porque el 112 estaba colapsado. Ni mucho menos es cierto. El 112 sigue siendo el único teléfono al que llamar en caso de que una persona sienta que tiene síntomas y haya estado en contacto con algún positivo o provenga de una zona de riesgo. Así lo tuvo que volver a manifestar la Junta tras el bulo lanzado.

En esta pandemia, la lucha no es solo contra el coronavirus, también contra las mentiras que inundan las redes sociales y que en no pocas ocasiones se consumen como ciertas.

Los audios de WhatsApp

Son principalmente audios y mensajes que se cuelan en el teléfono móvil por el servicio de mensajería de WhatsApp con noticias falsas de nuevos casos positivos y medidas que no se han tomado. Sirven para alimentar la alarma y el miedo, para nada más.

Por ello desde las autoridades sanitarias, extremeñas y nacionales, se pide que los ciudadanos solo se informen a través de los canales oficiales, cuya información recogen diariamente los medios de comunicación.

Ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo que desmentir uno de los principales bulos que se ha expandido tanto como el propio virus: el covid-19 no se propaga a grandes distancias a través del aire, solo a través de las gotículas que se generan cuando una persona infectada tose o estornuda, o a través de gotículas de saliva o de secreciones de la nariz.

También tuvo que desmentir que no puede transmitirse por las picaduras de mosquitos.