Getafe y Valencia, indignados con Rubiales por el reparto de plazas europeas

Más lío en el fútbol español. El anuncio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de qué equipos jugarían competiciones europeas la proxima temporada en caso de no poder acabarse la Liga por la pandemia del coronavirus ha levantado ampollas en los dos clubs más perjudicados: el Getafe, que se quedaría sin Champions aun sumando los mismos puntos que la Real Sociedad, y el Valencia, cuya séptima plaza no valdría en ningún caso para acceder a la Europa League, porque se la darían al Athletic como finalista de Copa. Otro frente abierto para Luis Rubiales.

En el Coliseum ha caído como una bomba el anuncio de la RFEF. Con 46 puntos, el Getafe es quinto en la tabla, empatado a puntos y a diferencia de goles con la Real Sociedad (4), que le supera provisionalmente por mayor número de goles a favor. Para complicarlo aún más, en el único duelo directo disputado el Getafe se impuso en Anoeta (1-2). "Cuando acaba un campeonato el primer criterio es el enfrentamiento particular, luego la diferencia de goles. Siempre ha sido así y no hay motivo para que no vuelva a ser así", argumenta el técnico azulón, José Bordalás.

Su presidente, Ángel Torres, también alzó la voz para afear que la RFEF haya planteado esta lista cuando la UEFA aún no lo ha solicitado. "Alguien se lo ha sacado de la manga sin que se lo hayan pedido. ¿Por qué se saca ahora cuando la UEFA nos da tres meses más para acabar las ligas. ¿Para buscar una polémica que no tiene ningún sentido?". Torres está convencido de que se podrán completar las 38 jornadas, pero en caso de no hacerlo anuncia que emprenderá acciones legales. "Si ya hice algo más difícil como fue plantarle cara a la UEFA y decir que no iba a Italia, ¿no se lo voy a presentar a la Federación?".

El Athletic, el gran beneficiado

Según el documento votado por la comisión delegada de la RFEF, la clasificación actual (y no la de la primera vuelta) definiría las plazas europeas si no se acabara la Liga. Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad irían a la Champions. A la Europa League irían Getafe y Atlético (aunque hay quien da por hecho que los colchoneros tendrían una invitación de la Champions). El séptimo puesto, en cambio, no valdría para nada, dado que en esta propuesta se entrega la última plaza de Europa League al Athletic. Dado que la Real ya estaría en la Champions, esa séptima plaza valdría un pasaporte para la Europa League si el conjunto 'txuri-urdin' ganase la final de Copa. Pero en el escenario votado en la RFEF, en caso de no haber más fútbol la plaza sería para el Athletic por estar en la final.

El Valencia ha enviado este viernes una carta a la UEFA para quejarse de la decisión de la RFEF, en la que insiste en que fue el propio organismo europeo quien cambió los criterios de asignación para competiciones europeas y pidió a las federaciones nacionales que los perdedores de la finales de Copa no obtuvieran plaza, sino que esta se adjudicara según la clasificación liguera.

La afrenta de la Supercopa

No es la primera vez que el Valencia se siente agraviado por Luis Rubiales. El club che fue muy crítico con la decisión del presidente de la RFEF de convertir la Supercopa de España en un torneo entre cuatro en Arabia, ya que estima que le privó de jugar una final que, a su entender, se había ganado al conquistar la Copa del Rey. La intención declarada del Valencia es querellarse por este asunto, y en Mestalla entienden esta nueva decisión como una venganza.

Además, el club che va en esta protesta de la mano de la Liga. Por supuesto, el organismo que dirige Javier Tebas se ha opuesto frontalmente a estos criterios de clasificación, ahondando aún más la brecha que le separa de Rubiales. La Liga recuerda a la RFEF que esta no es competente para repartir las plazas europeas a su antojo.