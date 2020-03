El Gobierno avalará a las familias que no puedan pagar el alquiler

El Gobierno avalará los créditos de las personas que no puedan pagar el alquiler como consecuencia de encontrarse en situación de vulnerabilidad a causa de los efecto económicos del coronavirus, como pérdida temporal de empleo. Tanto el Ministerio de Transportes (Vivienda) como el de Economía están de acuerdo en llevar esa propuesta al Consejo de Ministros del próximo martes.

Esa propuesta, no obstante, no coincide con la de Unidas Podemos, que respaldan la condonación total de los alquileres en caso de que no se puedan pagar. El planteamiento que se analizará en el Consejo de Ministros es que quien no pueda pagar el alquiler al encontrarse en situación de vulnerabilidad podrá pedir un crédito al banco, que será avalado por el Gobierno, lo que supone que si no se puede amortizar tendrá que hacerse cargo el Estado.

Transportes considera que ante de la crisis del coronavirus había como una 400.000 familias en España con dificultades para pagar el alquiler y que tras la crisis sanitarias, ese número ha ascendido a 1,5 millones de familias, razón por la cual es indispensable tomar medida.

Según la Cadena Ser, el volumen e créditos avalados alcanzaría los 100 millones de euros, aunque esa es una cifra no confirmada. El Gobierno ya aprobó una línea de gasto social de 300 millones de euros para las Comunidades Autónomas que se incluye en el decreto de la moratoria de las hipotecas, que puede servir para apoyar al alquiler, según fuentes de Transportes.