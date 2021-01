El Gobierno se encomienda a la vacunación para salvar la campaña turística de verano

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No se lo cree ni ella misma. No hay organización, ni planes, sólo existe la voluntad, la profesionalidad y espíritu de sacrificio que están demostrando los sanitarios, si no fuera por ellos, y estos políticos mediocres estaríamos aún peor en el ritmo de vacunación. Por cierto que vigilen a sus alcaldes que parece que se están colando para inmunizarse ante qué personas de riesgo, los propios sanitarios y nuestros mayores.