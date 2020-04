El Gobierno fija el precio máximo de mascarillas, geles y guantes

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Como va a limitar el precio de algo de venta al públicos si NO EXISTE VENTA AL PÚBLICO DESPUES DE CASI DOS MESES … NO EXISTEN VENTA AL PÚBLICO, que coño vais a limitar el precio de algo que la mayoría de las personas no puede acceder.