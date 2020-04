El Gobierno hará un reparto masivo de mascarillas en la vuelta al trabajo

El Gobierno hará desde este lunes un reparto masivo de mascarillas reutilizables como una medida de prevención, una vez que el Consejo de Ministros haya autorizado hoy la vuelta al trabajo a aquellas actividades consideradas como no esenciales, y que han estado paralizadas las últimas dos semanas.

La distribución se llevará a cabo, fundamentalmente, en las estaciones de metro y cercanías, con el fin de evitar así el riesgo de un posible rebrote de contagios por las aglomeraciones que, en muchas ocasiones, suelen producirse y que impedirían, asimismo, que se pueda guardar la distancia de seguridad aconsejada.

No será necesario, sin embargo, el uso de mascarillas para aquellas personas que se desplacen o bien andando, en bicicleta o en vehículo privado, porque "no hay dificultad de guardar la distancia que en algunos casos debe ser de un metro y en otras dos", ha señalado el titular de Sanidad, Salvador Illa, al término del Consejo de Ministros celebrado este viernes.

El ministro también ha anunciado que entre hoy y mañana se va a repartir otro millón de test rápidos a las comunidades autónomas, que ya han recibido 64.3 millones de material sanitario desde que comenzó la crisis.

Y ha desvelado que en el día de hoy han llegado a España por el corredor aéreo otras 800.000 mascarillas y 500.000 guantes que irán destinados a personal sanitario y a otros colectivos profesionales esenciales.

Como el de los transportistas, concretamente los trabajadores del transporte público estatal, autonómico y local, y también a los del ámbito privado, de viajeros y de mercancías, a los que se les va a empezar a distribuir desde este sábado otro millón más de mascarillas, según han anunciado también desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pese a estas nuevas medidas adoptadas en este primer tramo para la reactivación económica, las autoridades advierten que el país todavía sigue en estado de alarma, con las mismas restricciones de movilidad estipuladas el pasado 14 de marzo, incluidos los niños, que seguirán sin poder salir a la calle.

Además, recomiendan que al menor síntoma no se acuda a trabajar, que tampoco lo hagan aquellas personas que han tenido contacto estrecho con otras que han dado positivo; y recuerdan que las medidas "claves y más relevantes" para evitar contagios siguen siendo mantener la distancia interpersonal, el lavado de manos y la higiene en los espacios públicos y privados.

Desde el Ejecutivo han vuelto a lanzar este viernes un llamamiento a todas las fuerzas políticas, empresarios y sindicatos a sumarse al gran pacto de reconstrucción económica y social de España propuesto por el presidente, Pedro Sánchez, y ha lamentado que algunos no quieran "arrimar el hombro" en esta crisis.

"Algunos siguen con viejas inercias y no son capaces de arrimar el hombro", ha dicho la ministra portavoz, María Jesús Montero, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes que ha aprobado la prórroga del estado de alarma hasta el día 26.

Y ha advertido al Partido Popular que los ciudadanos no entenderían que no acuda a la primera reunión para buscar un gran pacto de reconstrucción nacional: "No se podría entender que el principal partido de la oposición no quisiera acudir a una convocatoria sobre el futuro inmediato de España y sobre el que podemos construir entre todos los próximos años".

Todo esto se ha producido el día en el que el coronavirus ha registrado su mayor frenazo desde que estallara la pandemia, con la tercera bajada consecutiva en el número de casos, que alcanzan los 157.022 tras sumar 4.576 nuevos contagios, y arroja otras 605 muertes, la cifra más baja en 17 días, con un total de 15.843.

En cuanto a las medidas económicas adoptadas, el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo tramo de la línea de avales para créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 20.000 millones de euros para dar liquidez a autónomos y pymes para ayudarles a afrontar la situación debido al coronavirus.

Y también han anunciado que Cultura implicará a los ministerios de Hacienda y Economía en las reuniones que el ministro Rodríguez Uribes mantendrá con el sector cultural para escuchar sus propuestas y tratar de paliar las dificultades que está atravesando como consecuencia de la pandemia de coronavirus.