El Gobierno plantea que la quinta prórroga del estado de alarma se alargue hasta el 27 de junio

El Gobierno va a solicitar este martes en el Consejo de Ministros la quinta prórroga del estado de alarma, que en principio será la última. Según el borrador del decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER, el Ejecutivo plantea que la prórroga se alargue hasta las 00.00 el 27 de junio. El borrador del decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros y el miércoles irá al Congreso es un documento de 17 páginas que contiene aspectos relevantes:

La duración del estado de alarma se establece desde el 24 de mayo hasta el 27 de junio.

El documento tiene 12 puntos y las novedades se pueden leer a partir del punto 4. Como guiño a los nacionalistas se puede leer en el punto 5 que se podrán acordar con cada comunidad los territorios sobre los que se aplican las medidas según la evolución de la pandemia y en caso de acuerdo las medidas serán aplicadas por la comunidad autónoma. Cuando se superen todas las fases de descalada el punto sexto dice que quedarán sin efecto las medidas del estado de alama.

El punto séptimo dice que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será autoridad delegada con el principio de colaboración.

Respecto a la administración educativa, el borrador explica que los que entren en la fase 2, las administraciones educativas podrán modular las medidas de contención. Se mantiene la modalidad 'online'. Se derogan decisiones como la suspensión de los plazos procesales y administrativos.

Negociación en busca de apoyos

Quedan algo más de 24 horas para conseguir los votos necesarios para convalidarla en el Congreso el miércoles. Será un día intenso en la búsqueda de esos apoyos.

El Gobierno negocia con PNV, Esquerra y Ciudadanos, aunque el entendimiento con estas dos últimas fuerzas es complicado. Esquerra reclama como condición que se recupere la mesa de diálogo para Catalunya y Ciudadanos advierte de que si Sánchez cuenta con el apoyo de ERC y su "mesa de la vergüenza, que no salva vidas ni salva empleos y no se puede condicionar al estado de alarma, Ciudadanos no estará a su lado de ninguna manera".

Con quienes no pueden contar de ninguna de las maneras el Gobierno es con el Partido Popular que mantienen su estrategia de confrontación y de apoyo a las caceroladas que anoche, por cierto, llegaron a las puertas de la vivienda del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.