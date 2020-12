«Gracias a las redes sociales, ayudé a salvar a enfermos de covid»

«Estamos en un momento en el que las redes sociales son un buen canal de comunicación. Son buenas, aunque no siempre. Como todo», reflexiona Carmen Castaño, una vecina de Arroyo de la Luz que pasó el coronavirus en marzo. Tiene 39 años y es ingeniera de Telecomunicaciones. A ella un post en Instagram le permitió conocer que se necesitaban con urgencia donantes de plasma para enfermos de covid ingresados en hospitales extremeños. «Mirando stories en Instagram, vi que una conocida había subido una publicación en la que una chica solicitaba una donación de plasma para su madre, enferma de covid ingresada en una UCRI --unidad de cuidados intermedios-- de Cáceres», relata. «No me lo pensé, yo me he curado de covid. Descolgué el teléfono y pregunté». El siguiente paso fue acudir el 29 de octubre al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y donar.

«Es una acción insignificante. Un esfuerzo mínimo que no cuesta nada y no puede compararse con lo que supone. Te sientes útil al poder hacer que pacientes en una situación complicada puedan superar con tu ayuda el virus», explica. «Lo dice una que tiene pánico a las agujas», añade. Carmen anima así a que los que hayan pasado la enfermedad, ayuden a los que ahora lo están pasando mal. «El proceso es muy sencillo. Yo me mareo con una pequeña aguja, soy una miedica. Pero te tratan muy bien. Me tuvieron que poner una sábana sobre la vía y así evitar el desvanecimiento. Me dieron ánimos y me sentí muy arropada», agradece a los sanitarios. «Hacen un trabajo admirable».

Castaño empezó a notar síntomas en la primera semana del confinamiento. A mediados de marzo. «Fueron leves. Dolor de cabeza, décimas de fiebre, tos, malestar...». Finalmente le hicieron la prueba y su resultado fue positivo. Desde entonces su lado más solidario no ha cesado. En este tiempo ha lanzado una campaña de crowfowding para financiar «salvaorejas», un accesorio para que las mascarillas no las hagan sufrir que ella misma realiza con una impresora 3D. El dinero recaudado ha ido destinado de manera íntegra a asociaciones sin ánimo de lucro extremeñas.

Poco después de la primera donación, volvió a llamar al Banco de Sangre de Extremadura para preguntar si ya era apta para una segunda. «Me enteré que más donantes de plasma habían repetido. Yo también quería. De verdad, es algo que no cuesta nada», reitera. En ese momento no necesitaban que Carmen volviera a acudir. «Me dijeron que ya me llamarían». Sin embargo, Castaño asegura que seguirá insistiendo y donará las veces que sean necesarias. «¿Qué mejor que ayudar en algo así en los tiempos que corren?», zanja.

¿Quién puede donar?

«Si han pasado cuatro semanas sin síntomas de coronavirus, una misma persona puede volver a donar su plasma cada dos semanas», explica José María Brull, director del Banco de Sangre de Extremadura. «A diferencia de un donante de sangre, --que puede donar cada dos meses; hasta un máximo de cuatro veces al año en el caso de los hombres y tres en el de las mujeres-- las plasmaeféresis se pueden hacer cada 15 días porque la recuperación es bastante rápida, con una buena hidratación, al estar compuesto un 92% de agua. Tampoco hay pérdida de hierro, como en la sanguínea total», añade.

José María Brull muestra una bolsa de plasma, en el Banco de Sangre de Extremadura / Foto: Archivo - Jorge Armestar

"Estamos intentando hacer acopio, el virus no se va de puente"

Las donaciones de plasma hiperinmune --utilizadas como tratamiento contra el coronavirus en los hospitales extremeños-- pueden proceder de dos vías. La primera, de las colectas habituales que organiza esta institución del Sistema Extremeño de Salud y que después analizan en el laboratorio. De estas, las que tienen anticuerpos por haber superado la covid-19 las derivan, si es necesario, a los centros hospitalarios para que funcionen como tratamiento. La segunda, de las plasmaféresis. Esto son las donaciones únicamente de plasma.

Los requisitos de estas donaciones son, en su mayoría, los mismos que para la de sangre. «Mayores de edad, menores de 65 años. Ser una persona sana, sin ninguna enfermedad...». No obstante, hay un pero: «Solo utilizamos plasma de personas que no han tenido contacto con sangre de otras. No transfundimos plasma ni para pacientes covid ni para ningún otro tipo de enfermo de mujeres que hayan estado embarazadas --habiendo dado a luz o no-- o pacientes ya transfundidos. Esto es porque pueden tener anticuerpos antileucocitarios, lo que puede generar efectos muy graves en el receptor», aclara Brull.

El tratamiento funciona. «El momento fetén para utilizarlo, junto a un tratamiento farmacológico, es cuando los pacientes están en estado pre-crítico. Lo que se busca es que el enfermo no llegue a una situación crítica y evitar su ingreso en UCI, en estado muy grave».

Los puntos en los que se realizan estas donaciones en la región son: el Hospital Universitario de Badajoz, el San Pedro de Alcántara de Cáceres y en el Banco de Sangre de Extremadura, que cuenta con un equipo de aféresis desde finales de octubre. A partir de esa fecha, llaman a tres donantes diarios.

«Tenemos demanda y lo que hacemos es citar todos los días a tres de ellos. De una sola plasmaféresis se obtienen dos bolsas, lo que supone que dos pacientes puedan recibir el plasma hiperinmune».

«Ahora mismo hay plasma para poder atender a las llamadas de lo que necesiten en los hospitales. Nos da un poco de miedo las semanas de los festivos. Estamos intentando hacer acopio, el virus no se va de puente», concluye.