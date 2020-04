Guía para niños para volver a salir a la calle... y guía para padres para lograrlo

Niños. Por fin ha llegado la hora de volver a salir a la calle. Pero antes de disfrutar otra vez de las excursiones al aire libre, recordemos que tenemos que seguir luchando para frenar el 'bicho'. Así que antes de ir a pasear repasemos las nuevas normas del juego para cuidarte a tí mismo y cuidar de los demás.

A partir de este domingo, si tienes menos de 14 años podrás salir a jugar a la calle durante una hora al día. Solo entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche y siempre acompañado de tus padres. Recuerda que no estás obligado a salir si no te apetece. Pero si al final te animas, asegúrate que estás bien y que no tienes ni fiebre, ni tos, ni ningún otro síntoma sospechoso. Si es así es mejor que te quedes descansando en casa unos días más. Si te estás en forma y con ganas de comerte el mundo prepara tus juguetes, bici o patinete antes, porque por ahora solo podemos salir una vez al día. ¿Listo? Vamos.

Vamos a frenar al 'bicho'

¿Sabías que el virus viaja de una persona a otra a través de las gotitas que escupimos al hablar o al toser? Por eso es mejor no ir a sitios en los que haya mucha gente! Si cuando sales a la calle ves que hay muchas personas, será mejor que esperes un ratito más. Cuando por fin vayas a jugar, recuerda que también siempre tienes que estar a dos metros de distancia de los demás para evitar que el 'bicho' salte. Imagínate, por ejemplo, que entre tú y la persona que te encuentres siempre tiene que haber el espacio para que aparque un coche de frente. ¿Fácil, verdad? Las mascarillas también pueden ser una buena armadura para luchar contra el virus, aunque también puedes protegerte de otras maneras. Si cuando llevas una te cuesta respirar, mejor no te la pongas para hacer deporte.

¿Y qué pasa si te encuentras con algún amigo cuando sales a pasear? Por ahora, lo mejor será que lo saludes de lejos y quedes para jugar más adelante. Puedes decirle hola y charlar un rato, pero nada de besos, abrazos y chocar los puños. Eso ya para más adelante.

Lávate bien las manos

Una cosa más. Sabemos que el virus se puede quedar a tomar el fresco en el suelo, los bancos, las monedas e incluso en los columpios! Por eso tenemos que intentar no tocarlo todo y, si lo hacemos, lavarnos las manos después con agua y jabón o con un gel higienizante. ¿Sabías que cuando te lavas las manos te estás cargando a la capita de grasa que rodea al virus? Pero solo funciona si lo haces bien. Recuerda que tienes que frotar bien para alcanzar todos los rincones de tus manos durante unos 40 segundos. El tiempo de tatarear el 'cumpleaños feliz' o cualquier otra canción que te guste y ya estarás.

Con eso ya tendremos al 'bicho' más que arrinconado.

Guía de resistencia para padres y madres

Familias. Antes de salir a la calle es importante mantener una conversación sincera y calmada con vuestros pequeños. El psicólogo infantil Roger Ballescà recuerda que "no hay que mentirles ni ocultarles información que es importante para ellos". Y explicar el porqué de las cosas de forma racional y tranquila. Así entenderán por qué tienen que tienen que seguir unas determinadas instrucciones. "Tenemos tendencia a creer que los niños son más frágiles de lo que realmente son. A veces agradecen más una explicación clara y sincera que ver cómo los padres intentan evitar una conversación", explica el coordinador del comité de Infancia y Adolescencia del Collegi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Una manera de encaminar esta conversación es explicarles a los chavales que "si se cuidan ellos, también cuidan a los demás y están colaborando a frenar el virus". "Hay que ponerse en su lugar y hacerles entender que son protagonistas de esta historia", recalca Ballescà. Y, si se muestran frustrados, ansiosos o estresados, también hay que "entender sus necesidades y su malestar" y "aprender a tolerar y acompañar estas emociones".

Precauciones a tener en cuenta

Claro está que, antes de salir a la calle, habrá que extremar las precauciones. Las recomendaciones son, a grandes rasgos, las mismas que se han aconsejado hasta ahora a los mayores, solo que ahora aplicadas a los pequeños. Evitar los lugares en los que hay mucha aglomeración de gente. Mantener la distancia de seguridad. Reforzar las medidas de protección e higiene como el lavado de manos. Tan sencillo como esto.

El uso de las mascarillas infantiles se encuentra ahora entre las medidas recomendables pero no obligatorias. La utilidad de este tipo de elementos de protección dependerá, entre otros, de cada niño y de la actividad que quieran realizar en la calle. Si se tiene intención de ir a un supermercado o un sitio en el que haya mucha gente sí que es aconsejable llevar mascarilla. Pero si el plan es salir a pasear en solitario, entonces no hace falta. También hay que tener en cuenta que si el chaval tiene tendencia a ahogarse o quiere salir a hacer deporte, el uso de mascarilla podría no ser la mejor opción.

Todas estas pautas para garantizar la seguridad de las salidas se irán actualizando conforme haya más información. Por ahora, paciencia, precaución y sentido común.