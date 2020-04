Gutiérrez: No habrá aprobado general, pero es un curso atípico y no puede perjudicar al alumnado

La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha explicado esta mañana que, aunque repetir curso quieren que sea algo “muy excepcional”, no se está hablando de que haya un aprobado general. “Se va a adaptar el sistema de evaluación, vamos a tratar de impulsar la promoción y titulación de los alumnos, pero también se puede dar la repetición siempre que esté argumentada y tenga un plan de recuperación. Esperamos que sea de manera excepcional, pero no habrá aprobado general, sino que hay que tener en cuenta que es un curso atípico y no puede perjudicar en ningún momento al alumnado. No se van a regalar notas, pero tampoco podemos quedarnos a nadie por el camino por esta circunstancia excepcional que estamos viviendo”. Ha asegurado también que Extremadura no va a fijar un número de materias suspensas con las que se pueda pasar de curso y que la decisión final la tomarán los claustros "porque son los docentes los que mejor conocen a los alumnos y sus circunstancias".

Así se ha pronunciado la consejera este mediodía, en rueda de prensa, tras participar en una reunión con los cinco sindicatos docentes de la mesa sectorial. Los sindicatos han realizado aportaciones para mejorar la instrucción que Educación enviará a todos los centros educativos para fijar cómo será el último trimestre del curso, así como las consideraciones generales de promoción y titulación. “Vamos a incluir alguna de las aportaciones”.

Gutiérrez ha precisado que el curso terminará en la fecha prevista, el 17 de junio de forma general y el 12 de junio para los alumnos de 2º de Bachillerato. Y ha evitado pronunciarse sobre si terminará de forma presencial o telemática: "sería temerario por nuestra parte, nosotros no somos la autoridad para determinar eso y la salud está por encima de todos. Vamos a ser cautos".

Sí ha avanzado que durante el confinamiento se va a priorizar la atención educativa mediante la tutorización y la comunicación con las familias. Durante este tercer trimestre, ha insistido, se va a flexibilizar el currículo y las programaciones tratando de priorizar las competencias que sean más imprescindibles. “Va a ser un trimestre de refuerzo, de repaso y de ampliación de contenidos con adaptaciones en la programación si así se considera.

Se priorizará también el valor diagnóstico sobre el academicistas y se garantiza una evaluación objetiva. La consejera también ha dejado la puerta a que los centros pueda fijar una evaluación extraordinaria pensando especialmente en los alumnos que titulan en 2º de Bachillerato, 4º de ESO y 6º de Primaria, con el objetivo de ofrecerles alguna oportunidad más.

Gutiérrez ha reconocido que la preocupa la conectividad, "sabemos que hay alumnos que tienen dificultades, aunque es un porcentaje bajo". Para ello, se está tramitando un contrato para adquirir 800 tablets en las que poder insertar las 800 tarjetas SIM facilitadas por el Ministerio de Educación. "Ya está hecho el pedido y estamos a la espera de recibir el material" que se distribuirá por mensajería a las familias más necesitadas y que así lo han demandado a través de sus centros educativos. Pero además hay otras iniciativas con las que se esperan poder repartir en total más de 900 dispositivos electrónicos en los próximos días.

También ha avanzado que su consejería prepara un decreto de urgencia para poder avanzar con la organización del próximo curso con el que, entre otras cosas, se pueda poner en marcha el proceso de admisión de alumnos de forma telemática.