Nando Vicario: «Hay que hacer al menos 20 minutos de ejercicio al día»

Fernando Vicario Moreno (24-3-1976) se crió en la cantera del San Antonio y jugó en dos etapas en el extinto Cáceres CB, además de en Plasencia y Doncel. Responsable de un centro de fisioterapia y pilates en Santiago de Compostela, su contribución a competir la crisis está siendo colgar vídeos diarios en sus redes sociales haciendo ejercicios para combatir la inactividad obligada que conlleva el confinamiento.

–¿Dónde, cómo y con quién lo está viviendo?

–Estoy en casa, en Santiago, con mi mujer Andrea y los dos niños. Por ahora todo bien dentro de lo extraño que es no poder salir. Lo más sorprendente es cómo los niños se adaptan de bien a cualquier situación, llevan casi dos semanas sin pisar la calle y están felices como el primer día.

–Está publicando vídeos muy seguidos ¿Cuáles son sus recomendaciones principales?

–Centrándome únicamente en la salud y la actividad física creo que es muy recomendable mantener unos buenos hábitos, incluso ser más disciplinado que antes en materia de alimentación y horas de sueño. Con respecto a la actividad física, entiendo que para muchos será difícil entrenar en casa sin unos ciertos conocimientos, por eso me surgió la idea de ir colgando en redes sociales algunas ideas sencillas de realizar, sin necesidad de mucho espacio ni material complementario. Son clases fáciles en las que intento que haya un poco de todo; movilidad articular, fuerza, algo aeróbico y estiramientos. Ya sean este tipo de ejercicios o cualquier otro, lo importante es hacer algo cada día, no menos de veinte minutos.

–Hay atletas y ciclistas aficionados que piden poder salir defendiendo que el sedentarismo támbien mata. ¿Está de acuerdo?

–Claro que el sedentarismo es una lacra hoy en día pero no creo que en este momento salir a correr o con la bici este por encima de la situación que estamos viviendo. Existen infinidad de rutinas que se pueden hacer en casa, en la que se trabaja específicamente la parte aeróbica (HIIT, TABATA...). No veo necesario en absoluto demandar el poder salir a correr.

–¿Cree que la sanidad española podrá con el desafío o acabará colapsada?

–Es complicado contestar sin estar dentro del sistema sanitario. Tengo familia que está en primera línea y están verdaderamente preocupados. Ojalá las medidas se hayan tomado a tiempo y no se produzca el colapso.

–Lleva muchos años en Galicia, pero le será duro estar lejos de su familia de Cáceres en un momento así, ¿no?

–Por ahora se lleva bien, estamos en contacto diario y todos están asintomáticos. Mis padres son personas de riesgo por su edad y mi padre en particular mucho más por patologías asociadas. Están encerrados en casa, haciendo sus ejercicios, y por ahora no hay riesgo. Tengo un cuñado enfermero que es el que más se expone pero como te digo, por ahora todo en orden. Ojalá no pase nada, porque el tener que viajar sería bastante complicado.

–¿Cree que se sacará una enseñanza de lo que está ocurriendo?

–Seguro que sí, nos va a hacer mejores personas. La situación está siendo realmente extraña y complicada y aún puede torcerse algo más. Todos deberíamos aprovechar esta circunstancia para mejor individualmente y como país.

–¿Cree que se reanudarán las competiciones de baloncesto?

–Al haberse suspendido ya los Juegos, ACB y FEB tendrán más margen de maniobra. De no haber sido así, hubiera sido imposible.

–¿Seguía la temporada del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en LEB Oro?

–Sí, siempre lo sigo. Este año es una pena que se haya parado la liga porque estaban haciendo una temporada realmente buena, creo recordar que están en la zona de playoffs. Incluso sigo bastante la cantera, uno de mis sobrinos juega en ella, me parece que están haciendo un buen trabajo desde la unión con el colegio San Antonio de Padua.