La hostelería cerrará por la tarde una semana en Cáceres y los días 1, 2, 5 y 6 en toda Extremadura

Como es costumbre en usted Sr. Vergeles llega tarde, va a remolque de la pandemia, no se anticipa jamás con medidas eficaces, suele esperar a que esté el virus descontrolado para actuar. En este mismo periódico se han hecho encuestas entre los ciudadanos sobre si las medidas propuestas eran o no suficiente, más de un 90% ha votado que eran INSUFICIENTES, los ciudadanos se lo hemos puesto en bandeja de plata y usted ha pasado olímpicamente de tomar medidas más drásticas que protejan a los ciudadanos. ¿Esa mano que dice usted “no le temblará en tomar medidas más duras” donde está?. Recapacite y anteponga la salud, la sanidad y las personas a la economía. Es posible que no pueda ayudar a los autónomos y negocios como ha hecho la señora Merkel asumiendo el 70% de las pérdidas de los autónomos y otros negocios pero quizás si pueda asumir un 5, 10, 15 ó 20% de esas pérdidas. Cuando la señora Merkel dice que los estados deben ahorrar es para tener sus cuentas saneadas para este tipo de situaciones pero si se malgasta y se subvencionan lo que no se debe luego no hay dinero para lo necesario. Aquí tienen muchos votos cautivos con sus subvenciones, eso no es política tiene otro nombre.