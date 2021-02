La hostelería pide abrir desde el viernes de 7.00 a 18.00 horas

Totalmente de acuerdo con los comentarios 2 y 3, somos todos y cada uno responsables y culpables de nuestros actos, los hosteleros no tienen porque "hacernos cumplir" ninguna norma. Todavía quedan sinvergüenzas que se escudan en que van hablando por teléfono o fumando para no llevar la mascarilla. La única culpa de los contagios es de todos los que no cumplen con las medidas, si todos cumpliésemos, no lo estarían pagando hosteleros y demás comercios.