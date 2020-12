Hoteles libres de clientes

Un diciembre «nefasto». El sector hotelero de la ciudad sigue sin levantar cabeza y afronta el futuro próximo con la certeza de que la situación no irá a mejor. «Las expectativas que tenemos son muy poco favorables, por no decir que no tenemos ninguna expectativa de mejora», afirma José Luis Hernández, presidente de la Asociación de Hoteleros de Mérida (Ashomer) y director del hotel Tryp Medea. A pesar de la situación generada por la pandemia de coronavirus, los niveles de ocupación remontaron un poco el pasado verano debido a la celebración del Festival de Teatro Clásico y del Stone&Music Festival, sin embargo, una vez finalizada la campaña estival llegó de nuevo el desplome.

Sin reservas

«En los meses de octubre y de noviembre se ha perdido un 80% de las pernoctaciones en Mérida y en Extremadura en general», puntualiza Hernández. «De turistas no hay reservas, las pocas que se hacen responden principalmente a motivos laborales o bien porque una persona haga parada en Mérida para seguir el tránsito a Madrid», explica el presidente de un colectivo que integra a los hoteles de tres a cinco estrellas de la ciudad, que representan el 80% del total de las plazas hoteleras que se ofertan en Mérida.

A esto se suma que los meses de diciembre y enero son los que tradicionalmente registran unos niveles más bajos de ocupación en Mérida. El sector tenía algunas esperanzas en el puente de diciembre que acaba de finalizar, no obstante, el cierre perimetral de las regiones limítrofes con Extremadura no ha permitido la recepción de clientes. De cara a las Navidades, los desplazamientos fuera de las regiones estarán limitados salvo para visitar a familiares o allegados. «Quienes vengan a Mérida se van a quedar en casa de sus familiares, no en los hoteles», lamenta. Para hacer frente a la crítica situación por la que pasa el sector, los hoteles han tenido que reducir servicios, ya que «todos estamos en pérdidas».