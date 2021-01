Ifeba empieza a prepararse y a recibir material para convertirse en hospital

No hay tiempo que perder. En cuanto las tres administraciones (Ayuntamiento de Badajoz, Ministerio de Defensa y Consejería de Sanidad) han estado de acuerdo en cómo y dónde, se ha activado el cuándo y se han puesto manos a la obra para transformar lo antes posible la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) en un hospital de campaña para atender a enfermos de covid, debido al incremento de la presión hospitalaria en la provincia. Esta mañana, desde primera hora, el movimiento en Ifeba era incesante.

Según la información que trasladaron ayer el consejero de Sanidad y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, el hospital provisional de Ifeba estará preparado en 14 días y contará con 150 camas. Ocupará todo el pabellón A, la mitad del B (en la otra mitad seguirá funcionando el ‘autocovid’ para realizar pruebas PCR) y el que está en la planta baja, el C, que es más pequeño, se podrá utilizar como almacén. Los depósitos de oxígeno irán en el exterior. Los trabajadores de Ifeba continuarán, en principio, ocupando el espacio donde ahora desarrollan su labor, separado de lo que será la zona hospitalaria.

En la base militar Menacho se movilizaron ayer y se afanaron en cargar en los camiones las camas disponibles para poder trasladarlas cuanto antes al futuro hospital provisional. Esta mañana, un autobús con militares y varios camiones de la Brigada Extremadura XI han llevado a Ifeba un centenar de somieres y colchones, procedentes de los alojamientos que existen en la base, que están sin ocupar, pues la inmensa mayoría del personal de Bótoa no vive allí sino que se traslada a diario desde su vivienda particular. Los soldados los han depositado en el muelle de carga de Ifeba, donde los han dejado a disposición de ser colocados en las naves donde se habilitarán los boxes. Los militares desplazados a la institución ferial no saben si serán ellos los que se encargarán de instalar las camas o personal contratado por el Servicio Extremeño de Salud (SES). Los soldados encargados de esta tarea también desconocen los apoyos establecidos que competen al Ejército. La Delegación del Gobierno ha confirmado al final de la mañana que los militares ya habían trasladado al recinto las camas solicitadas.

Por su parte, trabajadores de la propia institución ferial han procedido a pintar de blanco los muros de las naves cubiertos de paneles y también Ifeba ha diseñado los futuros boxes con módulos de madera, que están pendientes del visto bueno del SES

Vergeles ya explicó que está prevista una partida presupuestaria para acondicionar estas instalaciones, donde la consejería invertirá en torno a medio millón de euros. Los responsables de la instalación eléctrica han estado recorriendo las dependencias y calculan que su tarea pueda estar resuelta en una semana.

También se requerirá equipamiento de eletromedicina, que se ha estado valorando. El SES se ha limitado a señalar que está planificando la logística y cuando se tenga cerrada y se instale en Ifeba podrá informar.

Aunque lo deseable es que finalmente este hospital no tenga que utilizarse, los últimos datos no dan pie al optimismo: solo el área de salud ha notificado 445 casos confirmados, 225 personas hospitalizadas (22 más que el día anterior) y 24 en la UCI (4 más).