Iglesias: "La crisis social se va a agravar. Vienen momentos muy difíciles"

La realidad está en la calle dice … se llama populismo … vas por la calle con 100 euros y te diran que te votan y eres el mejor … populismo barato, no hay un sistema que sostenga a millones de personas sin trabajar, en lugar de fomentar el empleo, la empresa privada, inversiones como la Nissan que acaba de irse, preferís eso … tener al pueblo como en Cuba o Venezuela, una paga, no producir, y luego ruina y miseria, así son los pasos uno a uno … claro que te votarán como votaron a Chávez, regalando casas, dando pagas, ayudas a todos, gasolina gratis, todo perfecto, hasta que se acabó. Colapsas y luego no levanta el país nadie, porque ya no hay nada que levantar. Pregonas miseria futura gracias a populismo y ayuditas con trampa. Ya me diras tu quien pagará las pensiones dentro de 20 años, quien cotizará, quien producirá, quien creará empleo, aquí el plan siguiente es naciolizar lo posible, ese el plan que tiene el gobierno en cuanto pase esto previo a la separación de algunas regiones. Engañarás a los que buscan la vida fácil temporal, pero no engañas a nadie más. A mi no.