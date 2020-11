El IMSS no agotará el fondo para ayudar a familias afectadas por la crisis del covid

Algo falla en los requisitos para acceder a las ayudas que el Ayuntamiento de Badajoz aprobó a finales de junio destinadas a las familias en situación de vulnerabilidad social afectadas por la crisis del covid (denominadas Ayuecos), porque el fondo previsto, 1.016.000 eros, no se va a agotar, al parecer, ni de lejos, a pesar de que las necesidades existen.

Estas ayudas económicas extraordinarias se pueden pedir desde el 6 de julio y están destinadas a satisfacer necesidades básicas como alimentación, limpieza, higiene, además de los suministros de agua, luz y gas y tratamientos farmacológicos, desplazamientos por motivos médicos, alojamiento alternativo temporal, así como a cubrir el alquiler y la hipoteca y para afrontar el cuidado de niños y personas dependientes. Tienen que ser gastos surgidos como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el covid.

El plazo de presentación de solicitudes termina esta misma semana, el 15 de noviembre. Este diario preguntó ayer al concejal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, sobre el porcentaje que se ha concedido del presupuesto destinado a estas ayudas. El concejal solo señaló que hará balance cuando se cierre el plazo. Pero todo indica que el fondo no solo no se va a agotar, sino que quedará un sobrante importante, pues Cavacasillas ya se plantea qué hacer con este dinero. Según avanzó, se podría destinar a otra línea: las ayudas para pagar suministros mínimos vitales (agua, luz y gas, denominadas Sumivi), que se surten de una subvención de la Junta de Extremadura y que, éstas sí, se han quedado cortas, más que en años anteriores. La dotación de las Simivi en su última convocatoria fue de 256.375 euros y el plazo de solicitud también termina el próximo 15.

El concejal el IMSS reconoció que el comienzo de las Ayuecos fue «muy lento», con un porcentaje «muy bajo» de solicitudes, pues esperaban muchas más, dados los problemas económicos y sociales de muchos hogares de la ciudad y eso a pesar del empeño en informar de la existencia de estas ayudas. Así, según dijo, en las últimas semanas han insistido a través de las asociaciones de vecinos sobre la existencia de estas ayudas y aseguró que la demanda en estos días ha sido «muy importante», tanta que en el IMSS han tenido que realizar «un esfuerzo» para adelantar citas y así agilizar el proceso. Hasta la próxima semana no concretará nada y no se conocerá si finalmente este dinero está llegando a las familias que lo necesitan. En todo caso, Cavacasillas sí avanzó que como la línea para suministros de mínimos vitales ha tenido más demanda que en anteriores convocatorias, las partidas de Ayuecos que no se gasten se sumarán a este fondo, porque ya prevén que la cuantía prevista con la subvención de la Junta de Extremadura se va a quedar corta.

El ayuntamiento sabe desde hace tiempo que las Ayuecos no estaban teniendo la respuesta para las que fueron concebidas. El 30 de septiembre, casi dos meses después de que se abriese el plazo para poder solicitarlas, el propio Cavacasillas informó, a preguntas de la prensa, de que durante todo ese tiempo el IMSS solo había concedido menos del 3% del presupuesto previsto y había recibido 90 peticiones, una cifra que ya entonces reconoció que era baja, pues las expectativas cuando estas ayudas se presentaron eran que podrían quedarse cortas.