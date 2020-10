La incidencia del covid se controla en Badajoz pero sube en Cáceres

Las restricciones aplicadas en la ciudad de Badajoz comienzan a dar sus frutos. Diez días después, la capital pacense está consiguiendo rebajar la incidencia acumulada de los casos de coronavirus, que ahora se sitúa en los 270 casos por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, en la capital cacereña la situación empeora: preocupa sobre todo la zona centro y Salud Pública no descarta tomar medidas más restrictivas para el control de la pandemia. Lo ha dicho este jueves el consejero de Sanidad, José María Vergeles, que de nuevo ha apelado a la “unidad de acción” de todas las comunidades para vencer al virus tras el desacuerdo de ayer en el Consejo Interterritorial de Salud.

El consejero ha señalado que las nuevas medidas que el Ministerio de Sanidad ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) afectan a las ciudades de más de 100.000 habitantes y en Extremadura solo serían de aplicación en la ciudad de Badajoz. No obstante, en estos momentos la capital pacense se encuentra “muy lejos” de llegar a los parámetros marcados para el confinamiento, con una incidencia en torno a los 270 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, apenas el 3% de las camas covid ocupadas en las UCI y un porcentaje de positividad en las PCR que ronda el 6%. “Tendremos que seguir tomando medidas para combatir la segunda ola, pero no llegar al extremo de confinar la ciudad de Badajoz”, ha asegurado Vergeles en unas declaraciones realizadas en el acto de conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad.

El consejero ha explicado que las restricciones que se aplican desde hace unos diez días en la ciudad de Badajoz, relativas a la limitación de aforos y reuniones familiares, sí están ayudando a controlar el virus. En Cáceres sin embargo, la situación empeora. El consejero no ha facilitado datos concretos, pero sí ha señalado que preocupa sobre todo la zona de salud centro y no se descarta tomar “medidas excepcionales de salud pública” si la situación no se controla. “Cáceres va incrementando la incidencia a pesar del esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, que me consta tras las conversaciones con el alcalde, y si en algún momento es necesario, se adoptarán medidas extraordinarias”, ha dicho el consejero.

Unidad de Acción

El titular de Sanidad también se ha pronunciado sobre lo ocurrido ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, donde Extremadura “apeló a la cohesión del sistema porque importa igual la salud de los madrileños que la de los extremeños”. Vergeles lamentó que no se aprobara el acuerdo con los criterios comunes y “puramente técnicos, no políticos”, para frenar el avance del virus en las ciudades. Un acuerdo “que por la mañana estaba pactado e inexplicablemente por la tarde no”, recordó el consejero, que insistió en que de lo que se trata es de bajar la incidencia al mínimo posible, no poco a poco. “Espero que las autoridades sanitarias de Madrid reflexionen porque de no aplicar estas medidas tendríamos que tomar decisiones las comunidades con las incidencias más bajas para evitar situaciones como las que ocurrieron en la primera ola”, ha dicho Vergles, que recordó que ya en marzo la transmisión descontrolada en tres comunidades (La Rioja, País Vasco y Madrid) “trascendió al resto del país y tuvimos que ir a una fase de mitigación”.