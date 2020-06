El incumplimiento del Estado de Alarma supone 1.196 multas en Cáceres, cifradas al menos en 717.600 euros

Muy pocas me parecen. Por ejemplo, yo hoy, andando una hora, habré visto a no menos de 50 personas sin llevar mascarilla perfectamente colocada. Si multiplicamos por horas, policías, días, etc. Nos darían no menos de 10.000. La gente o es inconsciente, o irresponsable, o no está bien de la cabeza, o no se que esperan, seguir así toda la vida?.