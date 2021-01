Los ingresos continúan al alza en Extremadura en una jornada con 1.541 contagios y 14 fallecidos

Digáis lo que digáis el paseante sectarista defenderá a, su gobierno y quien lo critique sufrirá su ira. El aplaude a Bildu. Asesinos. Y si críticas eso te llamará derechona cobarde. Cobarde es matar por la espalda como sus amigos. Si críticas el comunismo marxista del iglesias y su mujer feminista te dirá fascista. Cuando el comunismo es un estado totalitarista sin derechos. El apoya eso. Si críticas al psoe extremeño se te echará encima comparandote con no se que. Pero sin argumentos no podrá defender la miseria de esta región desde su sillón de pensionista. Sin infraestructuras salarios bajos per subvenciones buenismo.. Echará la culpa a Franco utilizando siempre al muerto para favorecer su ideología. Si críticas la gestión de la, pandemia echara la culpa a todos menos a, la gestión de la región y país. Es lo que hay. Un país con un gobierno central basado en el odio contra quienes lo critiquen y no compartan. Se sienten más agusto con asesinos etarras y golpistas que indultaran. Ya puedes criticarme paseante. Como siempre