Investigación que sabe a victoria

Según la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura, 19 personas murieron durante la primera ola de la pandemia del covid en el centro de alzhéimer Los Pinos de Plasencia. Solo 6 familias se unieron para presentar una querella contra el ahora exdirector y «contra cuantas personas pudiesen resultar implicadas», David contra Goliat. Por eso, el anuncio de la admisión a trámite de la querella y el inicio de la investigación por un presunto delito de homicidio imprudente supone para estas familias «una pequeña victoria».

«Nuestros familiares no van a volver, pero nos alegramos de que nos hayan dado la razón de momento para que los que fueron irresponsables puedan pagar por ello», señalan los familiares de una mujer fallecida.

La hija de otro residente también se muestra satisfecha de que «se nos ha hecho algo de caso. Estamos contentos porque, al menos, algo se va a hacer, no ha quedado en una simple denuncia al aire».

Sobre todo, supone para ellos una victoria moral, más en estos tiempos tan «duros» de fechas navideñas donde aún «se nota más la ausencia». Porque lo que les mueve es «que noten que estamos luchando por ellos, es lo mínimo que podemos hacer».

Piden información

Ya solo no haber archivado la querella es un paso y esperan que la investigación «llegue a algún sitio y lo ocurrido no vuelva a repetirse». Es otro de sus objetivos, junto con el de conseguir la información que no han obtenido hasta la fecha del tipo de atención que recibieron sus familiares. «Esperamos que al juzgado le den la información que no nos han dado a nosotros», subrayan.

Precisamente, Félix Pérez, que ejerce de portavoz de estas familias, ha anunciado que se va a dirigir al Consejo de la Transparencia porque, tras haberlo hecho «a la consejería, al Sepad y al centro y haber obtenido el silencio por respuesta», quieren que este consejo les diga «si tenemos derecho a recibir la información y, si es así que nos la den».

Ellos apelan a la Ley de Transparencia, «que dice que los administrados tenemos derecho a pedir información a las administraciones y estas el deber de facilitarla». También han recurrido al Defensor del Pueblo, que les ha notificado que «la Junta les ha respondido y están analizando los datos. Estamos a la espera del análisis que haga el Defensor del Pueblo», señala Pérez.

Un tercer organismo al que van a dirigirse es a Amnistía Internacional. «Han dicho que se han quebrantado derechos humanos y fundamentales en las residencias, por ejemplo, el derecho a la salud y a la vida, también a la vida privada y familiar. Queremos informarles de nuestra querella y que sepan que en Extremadura también se han conculcado estos derechos».

Residencias unidas

Según Pérez, los datos de fallecidos en Los Pinos que manejan los familiares doblan los que ha notificado Sanidad. «Son cerca del 30% de los residentes que había». Son conscientes de que en muchas residencias ha habido muertos, pero hacen un llamamiento a los familiares de aquellas donde el número ha sido elevado para que «se pongan en contacto con nosotros o con nuestro abogado, Marco Antonio Tobías» y hagan causa común.

Pérez afirma que los familiares de unas y otras residencias deben estar unidos y así están trabajando con los de El Cuartillo, conocida como La Asistida, de Cáceres. «Debemos tener la misma voz, hemos hablado de seguir las mismas líneas de actuación y estrategias».

Porque su causa es común: «No se trata de nada personal» contra la dirección de una u otra residencia, pero subrayan que «aquellos que lo hicieron mal tienen que responder por sus actos, tenemos derecho a ello. Hay mucho dolor e incomprensión en las familias». Estas están muy agradecidas, tanto a Pérez como al despacho Pita & Broncano, por su implicación.