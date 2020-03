Israel: Netanyahu y Gantz discuten formar un gobierno de emergencia ante la crisis del coronavirus

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su principal opositor, Benny Gantz, han discutido la posibilidad de conformar un gobierno de emergencia ante la crisis desatada por el nuevo coronavirus.

Israel está sumido en un bloqueo político que le ha llevado a la celebración de tres elecciones legislativas en menos de un año, las últimas a principios de marzo, que se saldaron con ambos candidatos a poca distancia de lograr la mayoría absoluta en la Knesset, el Parlamento israelí, un nuevo punto muerto.

En este contexto, el primer ministro y el líder del partido Azul y Blanco han mantenido una conversación telefónica en la que se han expresado a favor de una coalición "dadas las circunstancias", según ha informado el diario local 'The Times of Israel', aunque no está claro si los políticos han coincidido respecto a una eventual inclusión de la Lista Conjunta árabe-israelí --que apoya a Gantz-- en la coalición.

Asimismo, ambos políticos han declarado horas antes que estaban "dispuestos" a iniciar una ronda de conversaciones para conformar un gobierno inmediatamente, aludiendo a que es necesario un "liderazgo" a causa de la amenaza del coronavirus. Netanyahu, en concreto, ha pedido "dejar de lado la política nacional" para formar un "gobierno de emergencia".

Todas la áreas del Parlamento

Así, Gantz ha convocado a los principales miembros del partido para decidir si debe aceptar o no la propuesta de Netanyahu. "Dada la situación estamos preparados para hablar de la creación de un gobierno nacional de emergencia que incluiría representantes de todas las áreas del Parlamento", ha especificado.

En este sentido, ha afirmado que su partido "hará todo lo que esté en su mano para poder dar este paso por los ciudadanos de Israel y el Estado israelí".

Netanyahu, por su parte, ha asegurado en un comunicado que ha invitado personalmente a Gantz para mantener una serie de conversaciones sobre la situación del brote, que ha dejado por el momento 109 casos en Israel, y ha propuesto formar un gobierno de forma "limitada" para "salvar miles de vidas".

"Lo que necesitamos es responsabilidad nacional", ha aseverado el político de 70 años, que ha destacado la importancia de centrarse en el "bien" para la nación y la salud de sus ciudadanos.

Asimismo, ha notificado al presidente, Reuven Rivlin, que ha querido, por su parte, trasladar su agradecimiento a Gantz por mostrarse dispuesto a "ayudar a formar un gobierno de emergencia", según informaciones del diario local 'Haaretz'.

Gantz, que estaba tratando por el momento de formar un gobierno en minoría con la ayuda de los partidos árabes, ha reiterado que su formación seguirá actuando "de forma responsable" y respaldará cualquier movimiento que ayude a controlar la pandemia, que ha dejado más de 4.700 muertos en todo el mundo.