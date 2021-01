Israel permite saltarse el confinamiento al recibir la segunda vacuna

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No te obligo a vacunarte pero si no te vacunas no puedes hacer nada. Eso pasará aquí en España también. Solo espero que lo hagan con TODAS las vacunas, porque hasta ahora hay muchos niños que van sin vacunar poniendo en riesgo al resto de compañeros