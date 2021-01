De los jarabes y los antipiojos a las mascarillas e hidrogeles por la covid

La pandemia ha hecho que nos acostumbremos a emplear a diario productos de higiene y protección sanitaria cuyo uso habitual resultaba impensable hace menos de un año. La compra de mascarillas, hidrogeles y guantes se ha convertido ya en una parte indispensable de los presupuestos familiares pero, por el contrario, la covid-19 ha impactado negativamente en la venta de otros artículos farmacéuticos o sanitarios. En algunos casos precisamente porque las medidas profilácticas y de distanciamiento social han puesto barreras a las cadenas de contagio; en otros por el descenso que se ha producido de forma generalizada en el consumo. Un retroceso que se ha notado en las últimas semanas con los antigripales o con los antiparasitarios para el pelo, igual que se dejó sentir hace meses con los medicamentos a los que se recurre para controlar los síntomas de alergia, frenados por el confinamiento primero y por el uso de mascarillas después.

La estadística del gasto farmacéutico y sanitario que elabora el Ministerio de Hacienda incluye el coste que para las comunidades autónomas y diversas entidades estatales tienen los productos farmacéuticos y sanitarios, tanto con receta como sin ella. Si bien deja fuera el desembolso que hacen los particulares en estos artículos, parece reflejar claramente esta evolución. Entre enero y octubre, este desembolso ha aumentado en conjunto un 7% en Extremadura, hasta totalizar 585,2 millones de euros, frente a los 546,7 millones que se llevaban contabilizados a esas mismas alturas del 2019. No obstante, entrando al detalle en las cifras se observa que la evolución ha sido muy distinta en función del tipo de referencias. Mientras que el gasto farmacéutico hospitalario (154,7 millones) y el realizado a través de recetas médicas u orden de dispensación (293,7 millones, de los que quedan excluidos los de entidades como Muface o Mugeju, que figuran aparte) han tenido crecimientos contenidos, del 1,1% y el 3,%, respectivamente, el gasto en productos sanitarios sin receta se ha disparado un 25,9%. Este crecimiento, que siendo alto queda bastante por debajo del nacional (37%), tampoco es, a su vez, uniforme, ya que, si se prescinde del efecto de la covid, el resto de artículos ha disminuido en más de un 10%. En total, el gasto en productos sanitarios sin receta asociado a tratamientos de esta enfermedad ascendía en el mes de octubre a cerca de 39,2 millones de euros en Extremadura.

Este comportamiento en el gasto público farmacéutico y sanitario es extrapolable también al de las familias. «El comentario general de todos los compañeros es que la venta libre ha bajado sobre un 10%, una caída centrada sobre todo en la parafarmacia», apunta Pedro Antonio Claros, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres. «Este año los antisolares se han hundido, las vitaminas han caído también. Además, la accesibilidad al médico ha bajado, la gente tiene miedo de ir para no contagiarse y, si no es una cosa muy necesaria, no va», añade.

«Antipiojos no se vende ni uno, y lo mismo pasa con los jarabes para la tos. Ahora no ves a nadie toser, porque todo el mundo va con la mascarilla y guarda la distancia social, no nos contagiamos unos a otros», coincide Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

Menos enfermedades

Frecuentes lavados de manos con jabón y gel, uso continuo de mascarilla, y el mantenimiento de la distancia social han hecho que la prevalencia de enfermedades de las vías respiratorias, como la bronquiolitis, la gripe o los resfriados sea mucho menor.

«Ha habido un decremento en la venta de productos de campaña», resume Gonzalo Sesma, gerente de Bidafarma Cáceres. El responsable de esta cooperativa de distribución de productos farmacéuticos y sanitarios pone como ejemplo los antiparasitarios para el pelo, cuya dispensación crece habitualmente con el inicio del curso escolar. Esta vez, con menos contactos entre los niños, hay también muchas menos transmisiones.

La dermocosmética, precisa, es otra categoría de artículos «que ha bajado muchísimo». Un descenso que achaca a la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que también habría contribuido en buena medida a la menor demanda de productos destinados a combatir los resfriados o la gripe.

Unas tendencias que confirman los datos de la consultora especializada IQVIA. De acuerdo a ellos, en octubre los antiparasitarios para el pelo fueron los terceros artículos de cuidado personal que más decrecieron después de las cremas ‘femeninas’ que combaten las arrugas y las protecciones solares. Sí que mejoró la venta de los productos anticaída del pelo y los nutritivos para las uñas. El estrés y sus consecuencias en el cabello a raíz de la pandemia pueden estar detrás de esta tendencia, aventura la consultora.

«A todo eso hay que añadir que la situación económica del ciudadano de a pie es en algunos casos bastantes delicada y la gente, a menos que sea un bien de primera necesidad, no se gasta el dinero con la misma alegría que lo hacía anteriormente», apostilla Sesma.

Por otro lado, puntualiza, la evolución de las ventas en estos últimos meses ha sido muy diferente en función de la localización y el entorno de los establecimientos. «No es lo mismo una farmacia de barrio que otra de la zona centro de una ciudad o peatonal, donde el tráfico de gente que pasa por allí ya no es el de antes y las ventas se han visto reducidas en porcentajes que han sido muy variables». Por el lado contrario, en algunas boticas del ámbito rural el consumo de medicamentos, sobre todo con receta, ha crecido a la par que lo hacía «su población flotante, gente que vive en grandes ciudades, Madrid fundamentalmente, que durante la pandemia ha vuelto a sus lugares de origen y con el fomento del teletrabajo se han quedado durante unos meses», señala. «Cuando terminó el verano, la cosa se fue equilibrando de nuevo», apostilla.