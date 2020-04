Jesús Gil Manzano: «Ahora el fútbol es un tema menor, pero si vuelve será una gran noticia»

Para Jesús Gil Manzano (Don Benito, 4 de febrero de 1984) es evidente que este envenenado partido no está a su alcance a la hora de tomar decisiones. «Es muy duro», afirma, asistir a una catástrofe sanitaria-humanitaria de la magnitud que está provocando el coronavirus. Para el colegiado extremeño, el fútbol ahora «es un tema menor», aunque si vuelve «será una gran noticia porque querrá decir que la situación ha mejorado sustancialmente», dice en esta entrevista.

--¿Cómo vive psicológicamente Jesús Gil Manzano el confinamiento?

--Se está haciendo todo muy duro. Sobre todo por ser consciente de la magnitud de esta catástrofe. Cuando piensas que detrás de los números que se ofrecen diariamente hay vidas truncadas y familias destrozadas… Es muy duro. Me preocupan mucho las personas que me rodean, que estén bien y el momento en el que volvamos a retomar de nuevo la normalidad.

--¿Cuál es su rutina del día a día?

--Intento dividir mis rutinas de entrenamientos en dos, una a media mañana y otra al final de la tarde. La idea es mantenerse activo y perder la forma lo menos posible. Entre medias reviso videos y material que nos están enviando desde el CTA y desde UEFA, todo ello en lo que mis responsabilidades como profesional me requieren. El resto del tiempo lo empleo en leer o ver series. Últimamente Netflix está siendo de gran utilidad.

--En todo este tiempo le ha dado mucho tiempo a pensar. ¿Cómo cree que estaba siendo su temporada? ¿Puede que la mejor de todas las que lleva en Primera?

--Siempre hay cosas mejorables, pero estoy satisfecho por cómo va transcurriendo.



--¿Cree de verdad que habrá fútbol esta temporada?

--Ahora mismo creo que el fútbol es un tema menor. Si algo nos ha enseñado esta catástrofe es que la vida de las personas y el bienestar de las mismas está por encima de cualquier deporte. Si vuelve el fútbol, será una gran noticia, porque querrá decir que la situación habrá mejorado sustancialmente.

--¿Usted qué ‘táctica’ seguiría? Esperar y…

--asegurarnos de que no existe ningún riesgo para la salud de las personas antes de tomar cualquier decisión.



--¿Diría usted que no a arbitrar si cree que no está garantizada la seguridad?

--Estoy seguro de que el fútbol volverá cuando las autoridades y los organismos correspondientes garanticen la seguridad de todos. Hay que confiar en las autoridades competentes y que sean ellas las que marquen la hoja de ruta.

--Un año más para los Juegos Olímpicos. Ya lo ha conseguido casi todo en el mundo del arbitraje. ¿Lo podrá lograr con ese año más de plazo?

--Quedan muchos objetivos por conseguir. Un gran campeonato internacional siempre es un sueño. Ojalá vayamos cumpliendo objetivos poco a poco y desde luego, los JJOO sería uno de ellos.

--Se está hablando mucho que si federación, jugadores, y a ustedes, ¿les han consultado sobre el futuro?

--Nosotros estamos al margen de todo ello. Trabajamos diariamente para que en el momento en el que se nos requiera estar preparados.

--¿Cuánto echa de menos el fútbol? ¿Qué momento es el que más recuerda estos días con nostalgia?

--Echo mucho de menos el día a día, los viajes con los compañeros, la preparación de los partidos, el saltar al césped y pensar qué partido te vas a ‘encontrar’… Durante la temporada tienes poco tiempo a pararte a pensar en qué momento estás porque siempre tienes algo entre manos: hacer análisis del partido anterior, preparar el siguiente... Pocas veces tienes tiempo para valorar lo mucho y afortunados que somos de poder disfrutar de esas experiencias.

--Cuéntenos una anécdota de esta temporada que pueda contribuir a relajar el ambiente de confinamiento. Seguro que tiene más de una.

--Pues antes del último partido que dirigí (Alavés-Valencia) ya hicimos el pasamanos que solemos hacer en los prolegómenos sin darnos la mano. Fue algo que se propuso ‘sobre la marcha’ y en aquellos momentos me pareció excesivo… hoy recuerdo aquel momento y pienso que ojalá todo volviera a estar como ‘antes’, volver a la ‘normalidad’.