José Andrés convierte sus restaurantes en "cocinas comuntarias"

El chef José Andrés ha cerrado desde el martes sus restaurantes en el área de Washington DC y ha anunciado que transformará algunos de ellos en "cocinas comunitarias" para afrontar la crisis por el avance del coronavirus en Estados Unidos.

"Todos mis restaurantes en el área de DC estarán cerrados hasta nuevo aviso. Aquí en el Think Food Group, la seguridad de los empleados y los clientes es la principal prioridad. Algunos restaurantes se transformarán en cocinas comunitarias para ofrecer almuerzos para llevar a aquellos que necesitan una comida", dijo José Andrés en un mensaje en su cuenta de Twitter.

27 years ago I opened @Jaleo....today we are closed. This is a hard time, but we are one big family & we will get through this. We can all take care of each other...sometimes that’s all it takes. So be strong. We can change the world through the power of food. #ChefsForAmerica pic.twitter.com/U5qNtZDAYL