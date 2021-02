La Junta corrige su decreto y este domingo habrá mercadillo con todos los puestos en El Nevero

Este domingo, 7 de febrero, habrá mercadillo con todos sus puestos en el polígono de El Nevero en Badajoz. No ha sido fácil lograrlo, pues hasta esta tarde a las 15.41 horas no estaba permitido. Pero los vendedores ambulantes han conseguido con su empeño que la Consejería de Sanidad rectifique el último decreto de medidas y restricciones relativas al comercio fechado el pasado miércoles, que ampliaba el horario de lunes a viernes hasta las 18.00 horas y el sábado por la mañana; sin embargo no tenía en cuenta que hay municipios donde el mercadillo se celebra los domingos, según establecen sus ordenanzas municipales, entre ellos Badajoz.

La Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex) remitió a la consejería un correo el miércoles por la mañana, horas antes de que compareciese el consejero, José María Vergeles, para dar a conocer las nuevas medidas para intentar controlar los contagios. Acaex trasladó al consejero la satisfacción del colectivo por haber sido englobado en el pequeño comercio y anular así «el agravio comparativo» de hace unos meses. Pero conocedores de que su actividad laboral, igual que la de los comerciantes con locales, se iba a ampliar en horario de tarde y los sábados por la mañana, rogaban «por favor» que también se permitiese lo domingos por la mañana «ya que nuestros comerciantes realizan la actividad ese día en varias localidades de la región» y «de este modo podemos paliar aunque sea un pequeño porcentaje la débil economía que estamos sufriendo», pues a la crisis sanitaria y económica hay que sumar las inclemencias meteorológicas que merman sus días de trabajo. Vergeles en su comparecencia no atendió sus súplicas.

También el concejal de Mercados en el Ayuntamiento de Badajoz, Eladio Buzo, había intentado a lo largo de la semana ponerse en contacto con el secretario general de Comercio, Antonio Ruiz, pero no lo había logrado, según contaba esta mañana a este diario. Ante la falta de respuesta y que el decreto del miércoles lo dejaba claro, esta mañana tanto el ayuntamiento como los vendedores daban por seguro que este domingo no habría mercadillo en Badajoz.

Pero a las 15.41 horas se ha producido el «milagro», que es como lo califica el presidente de Acaex, Julián Cruz. De esta hora es la resolución del consejero de Sanidad por el que modifica el acuerdo del miércoles, de manera que teniendo en cuenta que los mercados al aire libre se desarrollan sábados o domingos según las ordenanzas locales «y los usos y costumbres del municipio», el objetivo de limitar la actividad comercial ‘no esencial’ se sigue cumpliendo permitiendo los mercadillos en horario de mañana el fin de semana, ya sean en sábado o en domingo. Esta decisión solo afecta a este fin de semana, dado que las medidas tienen vigor hasta el 12 de febrero.

Según Buzo, no poder celebrar el mercadillo el domingo «carecía de sentido», si el resto de los días de la semana sí se permite, pues la venta ambulante se organiza en días determinados y el virus no se contagia unos días más que otros. Acaex se ha encargado de avisar a los vendedores y el concejal ya ha organizado con la Policía Local de Badajoz que los puestos se puedan empezar a montar este domingo en El Nevero a las 7.00 de la mañana y que todas las puertas se abran a las 9.55 horas, pues el horario será hasta las 14.00 horas. Buzo cuenta con que no habrá demasiada afluencia de público, pues el domingo acuden muchos portugueses y la frontera ahora está cerrada.

A Cruz le parece «increíble» que la Junta haya rectificado, cuando ya daban por seguro que este domingo no habría mercadillo. «No tenía sentido, era incongruente», defiende, y la consejería se ha percatado. «Había cometido un error, por no ponerlo claramente», señala Cruz. Además de en Badajoz, este domingo se celebrará el mercadillo de Zafra, lo que permitirá un respiro a estos vendedores, pues desde el último decreto no han podido trabajar debido a la lluvia. Necesitan vender y vaciar los furgones dando salida a las rebajas. «Tenemos que aprovechar cada ratito que tengamos para poder recoger algo», expone el presidente de Acaex.