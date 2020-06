La Junta insiste en que no subirá el 2% a los funcionarios: "el covid-19 nos obliga a repantear nuestros compromisos"

Gil Rosiña, claro con tu sueldo de empleada pública puedes vivir de lujo sin ese dos por ciento. Pero a muchas famlias que viven del sueldo de un grupo V que ni llega a mileurista ese dos por ciento que les estás quitando si lo sufren. Ser empleado de la junta por 900-950 euros para ti es suficiente, son miles de familias que tienen ese sueldo, seguramente muchos el único, y ya estaba aprobado y se estaba pagando en el resto de España. A vosotros os da igual , cobráis 5 veces más, le estáis quitando el sueldo a personas que trabajan y lo necesitan. Propagáis la miseria y no cambiaréis. Los sindicatos no dirán nada, porque son de vuestro ideología, tanto ugt como ccoo. La Junta es la que paga el sueldo más bajo de toda España, y ahora más aún los hundes, porque a las demás regiones ya se les está pagando, aquí al ir con retraso desde enero aprovechan para quitar ese derecho. Un 2% que no llegará ni a 20 euros al mes, disfrutad esa miseria, con esos podréis compraros los iPhone y tablets de lujo como hacéis, en eso no recortáis … pandilla de ...