La Junta levanta el aislamiento de Almendralejo y cierra Jarandilla, Usagre y Fuenlabrada de los Montes

El Consejo de Gobierno de la Junta ha levantado el aislamiento perimetral de Almendralejo y la zona básica de salud de Cabezuela del Valle, pero decreta el cierre de Jarandilla de la Vera, Usagre y Fuenlabrada de los Montes para frenar el avance de la pandemia. Además, las restricciones se endurecen en otros municipios como Plasencia, Montijo, Guareña, Villafranca y Villalba de los Barros, que pasan de nivel 2 de alerta (medidas similares a la fase 2) al nivel 3, lo que implica que los aforos no podrán superar en ningún caso el 50% (medidas similares a la fase 1 de la desescalada).

Según ha explicado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, prorrogar el aislamiento perimetral de Almendralejo y la zona básica Cabezuela del Valle “ya no es necesario” debido a la evolución descendente de la curva en ambos casos, si bien se mantendrán los controles de aforo (en Almendralejo nivel de alerta 3 y en Cabezuela el 2) otros 14 días más para afianzar la tendencia. La capital de Tierra de Barros presenta en estos momentos una incidencia a 14 días de 457 casos por cien mil habitantes y una tasa de positividad del 25%. En la zona de salud de Cabezuela del Valle la incidencia es de 615 casos y la tasa de positividad de las PCR ronda el 30%.

Vergeles ha detallado que las nuevas medidas de alerta 3 afectarán a un total de 147.575 extremeños, ya que además de los tres municipios con cierre perimetral (Jarandilla de la Vera, Usagre y Fuenlabrada de los Montes) y Almendralejo, se aplicarán en Montijo, Guareña, Plasencia, Villafranca y Villalba de los Barros, donde se endurecen las restricciones para el control de los contagios. También se decreta el nivel 3, por primera vez, en Miajadas, Zafra y toda la zona básica de salud de Aldeanueva del Camino, excepto Abadía (afectará a Aldeanueva del Camino, Casas del Monte, Gargantilla, La Granja, Segura de Toro y Zarza de Granadilla). Las medidas de alerta 3 implican una limitación de aforos de entre el 25% y el 40% en los espacios públicos (en ningún caso se puede superar el 50%), un máximo de 10 personas en entierros y velatorios, cultos al 25%, un máximo de 15 personas en bautizos y comuniones y autorización de Sanidad para cualquier evento que se celebre.

Además, el Consejo de Gobierno ha decretado medidas de nivel de alerta 2 (locales al 40%, terrazas al 50% y prohibición de consumir en la barra de los bares) para Fregenal de la Sierra, Calzadilla de los Barros, Feria, Talavera la Real y la zona de salud conformada por Oliva de la Frontera y Zahínos. Y estas mismas medidas se prorrogan en Navalmoral de la Mata, La Roca de la Sierra (decae el aislamiento perimetral), Ribera del Fresno, Jaraíz de la Vera y Calamonte. Por el contrario, en Lobón, Corte de Peleas, Valverde del Fresno y Hornachos decaen las medidas de restricción y sus habitantes, que son un total de 9.872, vuelven ya a la nueva normalidad tras haber doblegado la curva.

Prórroga del toque de queda

Según Vergeles, esto viene a demostrar que las medidas que está tomando Extremadura para el control de la pandemia "están dando resultado", si bien ha reconocido que “no existe evidencia científica de que ninguna funcione al cien por cien”. Así, ha detallado que la región continuará con la estrategia de ir analizando la incidencia “población a población” para actuar en consecuencia, siempre bajo la premisa de intentar encontrar el equilibrio entre salud y economía. Y en este sentido, ya ha avanzado que Extremadura solicitará la prórroga del toque de queda nocturno a partir del 9 de noviembre, “aunque haya que ajustar los horarios”, ya que el Ejecutivo considera que se trata de una medida eficaz para el control de fiestas privadas y botellones y que "afecta poco a lo que ya estaba afectado", que es la hostelería.

De cara al Consejo Interterritorial de Salud que se celebra esta tarde y al hilo de las declaraciones realizadas ayer por Fernández Vara, el consejero pedirá que no se planteen nuevas medidas sin haber analizado el impacto de las que se hayan tomado antes para ver si han funcionado o no. Extremadura también solicitará medidas para insistir en la protección de la población mayor, la más vulnerable frente a la pandemia, pero no “con más confinamiento” porque esto también perjudica su salud. Además, planteará que continúe la cogobernanza con las comunidades autónomas durante el nuevo estado de alarma, ya que esto permitirá tomar medidas “más pegadas” a las necesidades de cada territorio.